Yuman: “Sono fidanzato”/ “Lei si chiama Lucia, ci siamo conosciuti a San Valentino”

Yuman, a “Oggi è un altro giorno”, ha raccontato a tutti di essere fidanzato. Il cantante, reduce dall’esperienza fortunata del Festival di Sanremo 2022, che gli ha consentito di farsi conoscere dal grande pubblico, ha detto che proprio nel giorno di San Valentino di due anni fa iniziò la relazione con Lucia, sua attuale dolce metà, della quale non ha però svelato nulla, nessun dettaglio. Ha sottolineato di amare la riservatezza e che questa sera, in occasione del loro anniversario, le preparerà una bella sorpresa, che per ovvie ragioni non può essere svelata in diretta televisiva.

"ORA E QUI", TESTO E SIGNIFICATO CANZONE DI YUMAN/ "Bisogna sempre cogliere l'attimo"

YUMAN: “FESTIVAL DI SANREMO? I MIEI GENITORI NON CI CREDEVANO!”

Nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, programma di Rai Uno, Yuman ha detto di avere due fratelli e di essere stato concepito pochi giorni dopo che i suoi genitori si erano conosciuti: “I miei dovevano lavorare tutti e due in un villaggio vacanze e si sono conosciuti. Lei è tornata dalla vacanza che era già incinta”. Cosa hanno provato il padre e la madre vedendo il loro figlio sul palco dell’Ariston: “Non ci credevano, quando mi hanno visto al Festival di Sanremo sono letteralmente morti. Facevano i gruppi di ascolto, pure con gli amici. Adesso inizio con un po’ di date, si suona: la musica va alimentata”.

