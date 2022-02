Yuman spiega testo canzone Sanremo 2022 “Ora e qui”/ “Cogliere l’attimo e…”

YUMAN A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “ORA È QUI”, LE CURIOSITÀ SUL 27ENNE

Yuman pronto a sorprendere tutti al Festival di Sanremo 2022 con il testo della sua canzone “Ora e qui”. Il 27enne all’Ariston di Sanremo 2022 ha sfoggiato un cambio di look, passando dai capelli ricci a un taglio contenuto: «Mi hanno visto con tre chili di capelli, ma ora sono stato tosato: ci voleva una rinfrescata». In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni, Yuman ha parlato del suo outfit, fatto di marchi di artigiani e di emergenti: «Questo è importante, abbiamo scelto marchi emergenti proprio come noi, ecosostenibili. Porteremo l’emergente sul palco in tutti i sensi».

Yuman è figlio di papà capoverdiano e mamma romana, ma l’influenza è chiara: «Di Capo Verde niente, perché mio padre è arrivato in Italia a 8 anni e non ho mai più di tanto approfondito. Di romano invece c’è tanto». «Io vado lì e canto, spero che la cosa speciale sia la canzone piuttosto che un oggetto o la scena», ha spiegato Yuman, rivelando di non avere alcun rito scaramantico: «Non ho nessun rito scaramantico in realtà, affronto tutto con molta serenità: non ne ho mai avuti e non credo nella scaramanzia».

SIGNIFICATO TESTO “ORA E QUI” CANZONE SANREMO 2022, YUMAN: “COGLIERE L’ATTIMO”

«Sono molto carico e determinato»: così Yuman a poche ore dal ritorno sul palco Ariston per riproporre il testo della sua canzone “Ora e qui” al Festival di Sanremo 2022. Il giovane artista capitolino presenta nel concorso dei Big una canzone molto soul, destinata a lasciare un segno. Il testo della canzone “Ora è qui” di Yuman a Sanremo 2022 invita l’ascoltatore a cogliere l’attimo: «Bisogna sempre cogliere l’attimo e vivere il presente, non pensare al passato o al futuro. Così sei immortale. Secondo me è un pensiero che dovrebbe avere chiunque. Basta ricordarselo sempre, giorno per giorno».

Yuman prima di Sanremo Giovani ha sempre cantato in inglese e ha collaborato con una leggenda come Chris Lord Alge, un’esperienza che lo ha aiutato molto anche per affrontare il testo della canzone di Sanremo 2022 “Ora e qui”: «E’ una persona che si affeziona molto ai progetti. Ci ha fatto un grande favore, lui è una leggenda e ci siamo confrontati con lui. Non era facile chiedergli delle modifiche, perché le stavi chiedendo a Chri (ride, ndr). Lavorare con lui mi ha fatto crescere molto, ci ha fatto capire delle cose importante: teneva molto meno alle imperfezioni della traccia vocale, anzi le esasperava, gli piaceva la canzone vera».

