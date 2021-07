Yungblud cover Like a virgin di Madonna/ Video, “volevo scuoterlo con la mia energia”

Yungblud ha pubblicato una sua versione del classico di Madonna “Like a virgin“, disponibile su Spotify. Rimanendo fedele al suo stile rock/pop punk l’ha reso un brano energico completamente diverso da quello della Ciccone, ma davvero molto originale. Si sente infatti tutto il sound che ha imparato ad utilizzare con le sue influenze musicali, che sono i Cure, gli Arctic Monkeys, Eminem e i Clash.

Questa rivisitazione è stata registrata ai Sound City Studios di Los Angeles, noti per essere tra i più di successo per la popolar music. Qui ha registrato anche una versione ridotta della sua canzone Mars, uscita negli Spotify Singles insieme a Like a virgin: “Per registrare in quello studio devi portare tutto ciò che hai altrimenti non oltrepassi il parcheggio. Essere lì mi ha fatto impazzire, sto ancora raccogliendo il mio cervello da terra”.

Yungblud: “Madonna è un mio idolo”

Dominic Richard Harrison (vero nome di Yungblud) ha rivelato di quando ha scelto la canzone per farne una cover: “Volevo che fosse completamente fuori dagli schemi, ma che allo stesso tempo avesse un senso assoluto. Madonna è un mio idolo assoluto, ammiro ogni mossa che ha fatto artisticamente. Volevo prendere questo classico, aggiungerci un po’ di energia Yungblud e scuoterlo”. Un ingrediente che ha contribuito al risultato è il fatto che Like a virgin la ascoltava sin da piccolo, e quindi la conosceva già a memoria: “Mia madre e le mie sorelle la suonavano sempre”.

Il giovane cantante e attore ha inoltre spiegato di aver voluto spogliare la sua “Mars“, facendola solo piano e voce, perché è qualcosa che la canzone merita. Ammette che è una versione che deve ai suoi fan da molto tempo e che in questo modo esiste nella sua forma più pura, così che l’emozione possa semplicemente irradiarsi. L’originale è uscita a novembre del 2020 e l’ispirazione per scriverla è arrivata quando Yungblud ha incontrato una ragazza transgender che gli ha raccontato di come la sua musica l’abbia aiutata in momenti difficili.





