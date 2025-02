Yuri, chi è il marito di Giulia Penna: l’amore sbocciato ai tempi del liceo

Il talento versatile di Giulia Penna si riflette sui social, al cinema, in televisione e nella musica: content creator e influencer, ma anche cantante e attrice, con i suoi video e le sue innumerevoli passioni ha consolidato una fanbase piuttosto ampia e il seguito di pubblico si divide sulle molteplici piattaforme che la vedono protagonista, da Youtube a TikTok, sino al piccolo schermo. L’abbiamo vista tra le protagoniste dell’ultima edizione di Tale e quale show nel 2024, ma che cosa sappiamo invece della sua vita privata?

Giulia Penna sappiamo essere sentimentalmente legata ormai da diversi anni a Yuri, da sempre suo compagno e nel 2023 diventato suo marito. La coppia condivide una storia d’amore romantica e piuttosto longeva, che affonda le radici nel periodo della loro giovinezza; i due, infatti, si conoscono dai tempi del liceo e fu proprio in quel periodo che scoccò la scintilla dell’amore, che li ha uniti per sempre con la celebrazione del matrimonio in chiesa.

Giulia Penna e Yuri, dalla lunga storia d’amore al matrimonio

“Ho 32 anni, stiamo insieme da 17. Ci siamo conosciuti al liceo linguistico: io ero in prima e lui in quinta. È avvocato“, così Giulia Penna, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera pochi mesi fa, aveva descritto la sua relazione con il marito Yuri. Di lui sappiamo dunque che è di professione avvocato ma poco altro si sa, essendo una personalità lontana dal mondo dello spettacolo e dei riflettori.

Dal primo incontro al liceo, le classiche cotte adolescenziali che travolgono sentimentalmente i ragazzi, ad una storia d’amore sempre più complice e fortificata nel corso degli anni, sino al matrimonio in chiesa. La content creator ha descritto il marito Yuri come l’uomo della sua vita e, per questo motivo, ha deciso di tenerlo al suo fianco per sempre: “Se trovi l’uomo della tua vita non lo lasci scappare. Io non ho dubbi. La famiglia per me è tutto“.

