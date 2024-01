Yuri Cilloni, chi è il nuovo cantante dei Nomadi?/ Dalla cover band all’incontro con Beppe Carletti

Nomadi, chi è il nuovo cantante Yuri Cilloni: preso il posto di Augusto Daolio e Danilo Sacco

La storica band de I Nomadi nel corso di più di cinquant’anni di carriera ha cambiato diverse volte la sua formazione originale. Attualmente il cantante e frontman de I Nomadi è Yuri Cilloni che ha preso simbolicamente il testimone da Danilo Sacco che a sua volta lo aveva preso da Augusto Daolio, co-fondatore del gruppo scomparso prematuramente. L’arrivo di Yuri Cilloni nella band fondata da Beppe Carletti ha una storia particolare e curiosa.

Yuri Cilloni ha ereditato dal padre la stima sconfinata per i Nomadi, da semplice fan appassionato in seguito è entrato a far parte dei Lato B una cover band dei Nomadi fondata nel 1992, proprio dopo la scomparsa del cantante Augusto Daolio. E proprio durante un concerto fu notato da Beppe Carletti a cui piacque tantissimo perché gli ricordava molto Augusto Daolio. E nel 2017, dunque, Cilloni entra a far parte dei Nomadi diventandone il frontman. Nella formazione attuale anche il chitarrista Massimo Vecchi vieni citato come voce della band.

Yuri Cilloni, chi è il cantante attuale dei Nomadi: biografia e vita privata

Il nuovo cantante dei Nomadi è Yuri Cilloni. Originario di Montese, in provincia di Modena, il cinquantenne è entrato a far parte della storica band bolognese nel 2017. In un’intervista a Il Giorno rilasciata in quell’anno, sul suo ingresso nei Nomadi aveva confessato: “Per realizzare un sogno. In che altro modo si può chiamare, infatti, l’avventura di passare da una cover band dei Nomadi come i Lato B ai Nomadi stessi? E pensare che il passaggio è stato tutt’altro che traumatico, perché tutti m’hanno accolto subito a braccia aperte, come se facessi parte della famiglia da sempre. E chi se lo scorda questo 2017… prima ho scoperto che il prossimo agosto diventerò padre, poi sono stato chiamato a lavorare con i miei miti”.











