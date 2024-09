Yuri è diventato il marito di Giulia Penna dopo 16 anni d’amore. La nota influencer ha pronunciato il fatidico si nella splendida Basilica di Santa Sabina a Roma durante una cerimonia intima tra amici e parenti. Naturalmente ha condiviso alcuni momenti di questo giorno indimenticabile sui social per la gioia dei fan e di chi la segue. “Sono così felice. È stato tutto come lo immaginavo, nella mia città Roma, alla luce del tramonto e a quella del sole che è uscito dopo la pioggia” – ha scritto Giulia Penna che ha postato alcuni scatti del giorno del matrimonio.

Giulia Penna e il marito Yuri si sono promessi amore eterno presso la Basilica di Santa Sabina a Roma. Poi la coppia ha festeggiato con amici e parenti nello storico Borgo della Merluzza tra balli di gruppo e tanto divertimento. Un matrimonio arrivato come una ciliegina sulla torta per la coppia innamorata da più di 16 anni!

Il matrimonio di Giulia Penna con il marito Yuri

Ci sono amori che non temono il passare del tempo. E’ il caso di Giulia Penna e del marito Yuri che dopo 16 anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi. “E noi? Sempre gli stessi con gli occhi pieni di gioia!” con queste parola la nota influencer ha postato una serie di foto del matrimonio sui social. Naturalmente prima delle nozze non è mancata la serenata sotto casa come annunciato proprio dalla Penna alla vigilia del matrimonio.

“La serenata sotto casa a Roma dove sono nata e cresciuta con tutta la famiglia non poteva mancà” – ha detto l’influencer e prossima concorrente di Tale e Quale Show. Non potevano poi mancare i ringraziamenti al compagno Yuri – “grazie mummio mi hai fatta sentire come Giulietta. Che dire un matrimonio da sogno per la influencer che ha vissuto davvero una bellissima favola: “alla luce del tramonto e a quella del sole che è uscito dopo la pioggia!”.

