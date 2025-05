C’è anche Yuri Orlando tra i protagonisti della prima puntata di “Sognando Ballando con le Stelle“, lo speciale condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. In occasione dei 20 anni del programma più longevo ed amato del piccolo schermo, Milly Carlucci ha pensato bene di organizzare una gara di ballo sulla pista più famosa della tv per decretare il prossimo maestro professionista che entrerà nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Tra i protagonisti c’è anche il bravissimo Yuri Orlando pronto a scendere sulla pista di Ballando con la professionista Alessandra Tripoli.

Chi è Yoyo Flow: da Cuba all'Europa, Sognando… Ballando con le Stelle/ "Il ballo la mia passione"

Una coppia che promette scintile e tantissime emozioni sulla pista di Sognando Ballando con le Stelle e che, sulla carta, è tra le favorite alla vittoria finale. Ricordiamo che a giudicare le performance di ballo ci sarà come sempre la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Valentina Fiorini, chi è: il sogno di Ballando con le Stelle/ Mamma felice della piccola Alba

Chi è Yuri Orlando, il ballerino di Sognando Ballando con le Stelle

Ma chi è Yuri Orlando, tra i concorrenti di Sognando Ballando con le Stelle 2025? Pur essendo molto giovane, Yuri vanta oltre 15 anni di esperienza agonistica nella danza, di cui 8 anni a livello internazionale. Una carriera di successi che l’hanno visto protagonista in diverse competizioni di discipline di ballo: dalle danze latino-americane alla sala fino alle danze espositive. Prima di ballare in giro per il mondo, Yuri ha studiato e anche tanto conseguendo dapprima il Diploma Tecnico MSP e poi una Laurea in Arte e Cultura Popolare Siciliana.

Concorrenti Sognando... Ballando con le stelle/ Da Chiquito a Yoyo Flow e Aly-Z: tutte le coppie

Durante la sua carriera di ballerino ha partecipato a tantissime competizioni internazionali in giro per il mondo: dai Campionati del Regno Unito a quelli di Danza a Singapore fino al New York Dance Festival. Non solo, Yuri ha lavorato anche come coreografo in diversi programmi televisivi tra cui “Il cantante mascherato”, “Tu si que vales” e Outlander.