Anche Yuri Orlando, così come i suoi compagni di avventura, proverà a diventare un nuovo maestro di “Ballando con le stelle”: ha preso parte, come tanti altri, al format ideato da Milly per reclutare un nuovo professore per il suo show seguitissimo del sabato sera. Il ballerino nel programma è in coppia con Alessandra Tripoli ma fuori dal format di Milly, chi è e cosa sappiamo della sua vita privata? Al contrario di altri, sono varie le informazioni che abbiamo in merito alla sua vita privata e che provengono proprio dai suoi social. Tra le informazioni più rilevanti c’è sicuramente quella che riguarda la sua vita sentimentale. Sappiamo infatti che Yuri è fidanzato con Gianina Ramirez, una ballerina e insegnante di danza. I due insieme gestiscono una scuola di ballo, avventura che hanno iniziato dopo aver cominciato la loro storia d’amore. Sono dunque partner nella vita ma anche sul lavoro.

Yuri Orlando è dunque legatissimo alla sua compagna, Gianina, ma non è lei la donna più importante della sua vita: da qualche tempo ad allietare le sue giornate è infatti arrivata Evelyn, sua figlia. La bambina, nata dall’amore con Gianina, è venuta al mondo due mesi fa. “L’essenziale della vita. Sto ballando con l’amore nel cuore pensando ogni volta a te amore mio” ha scritto Yuri Orlando sui social mostrando la sua bimba, che ha dunque appena due mesi. Uno stimolo in più, per Yuri, a proseguire la sua avventura nel modo migliore, nella speranza di vincere e dare una svolta ulteriore alla sua carriera.

Yuri Orlando: così ha deciso di fare della danza il suo lavoro

Yuri Orlando ha cominciato la sua carriera nel mondo della danza dopo aver svolto lavori ben più umili. Ha raccontato: “Ho lavato i piatti ma poi ti rendi conto di saper fare il cha cha cha. E allora ti dici ‘continua così’”. Ora la sua vita professionale potrebbe subire un’ulteriore svolta se dovesse essere lui a vincere il programma, trionfando sugli altri ballerini in gara. Un sogno che Yuri spera di realizzare per sé stesso ma anche per la figlia Evelyn: un trionfo che senza dubbio dedicherebbe alla bimba, nata due mesi fa.