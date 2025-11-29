Yuri Orlando chi è: fidanzata Gianina Ramirez e figlia Chloe, la sua storia: da lavapiatti a maestro Ballando con le stelle 2025 di Ilaria D'Amico

Nella nuova puntata di Ballando con le stelle 2025 la Ballerina per una Notte è Ilaria D’Amico. La giornalista e conduttrice dovrà esibirsi per conquistare il tesoretto che sarà assegnato ad una o due delle coppie in gara. Con chi scenderà in pista? Con il ballerino Yuri Orlando e dunque scopriamo meglio qualcosa in più su chi è Yuri Orlando, il ballerino di Ilaria D’Amico a Ballando con le stelle 2025.

Classe 1998, Yuri Orlando è nato a Catania 27 anni fa. Sulla sua famiglia di origine le informazioni sono poche si sa solo che ha un fratello e una sorella più piccoli perché spesso sui social condivide foto della sua famiglia. Ha un profilo Instagram @yuriorlando01 che vanta quasi 3000 follower. Appassionato di danza sin da bambino ha partecipato a diverse gare e competizioni internazionali come la Blackpool Dance Festival, la Singapore Dance Championship e New Tork Dance Festival, Dubai Open. Tuttavia il giovane prima di sfondare nel mondo della danza si è dato da fare con lavoretti saltuari lavorando anche come lavapiatti.



Yuri Orlando chi è? Fidanzata Gianina Ramirez e figlia Chloe del ballerino di Ballando con le stelle 2025

Qualcosa in più si sa sulla vita privata del ballerino, la fidanzata di Yuri Orlando si chiama Gianina Ramirez. I due stanno insieme da oltre tre anni con Gianina è ballerina e insegnante di danza con la quale ha fondato la scuola di ballo. Lo scorso 19 marzo, stando all’annuncio sui loro profili Instagram, sono diventati genitori della loro prima figlia di nome Chloe. La coppia ha anche una scuola di danza la 5678 Dance Studio ad Aberdeen. Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2025 si è esibito con Giulia Vecchio questa sera accompagnerà invece Ilaria D’Amico nella sua esibizione.