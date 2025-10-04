Chi è Yuri Orlando, ballerino di Belen Rodriguez a Ballando con le stelle 2025: giovane ma con ampia esperienza internazionale.

Fari puntati sulla seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 dove gli appassionati non vedono l’ora di vedere Belen Rodriguez nei panni di ballerina per una notte. Un cast già stellare, impreziosito da una delle showgirl e conduttrici più seguite e chiacchierate degli ultimi anni. Ovviamente, oltre alla curiosità su quelli che saranno i commenti dei giudici e le dinamiche connesse, non manca chi si interroga sul ballerino scelto per accompagnarla in questa avventura: Yuri Orlando.

Yuri Orlando – ballerino di Belen Rodriguez a Ballando con le stelle 2025 – è un giovanissimo talento del mondo della danza. Classe 1998 e originario di Catania, si è messo in evidenza nel corso degli anni soprattutto nell’ambito della danza sportiva con riferimento marcato nel genere latinoamericano. Giovane ma al contempo una garanzia in termini di talento ed esperienza; sono infatti 15 anni che si destreggia sui palcoscenici più importanti di tutto il mondo come testimoniato dalle numerose competizioni che l’hanno visto primeggiare a livello internazionale.

Yuri Orlando, una garanzia di talento e ambizione per Belen Rodriguez a Ballando con le stelle 2025

Non è nuovo anche al contesto televisivo; Yuri Orlando – ballerino di Belen Rodriguez a Ballando con le stelle 2025 – ha avuto modo di cimentarsi anche in trasmissioni del calibro di ‘Tu si que vales’ e ‘Il Cantante Mascherato’. Ovviamente, la sua avventura più recente coincide con lo ‘spin-off’ del talent di Milly Carlucci ovvero ‘Sognando.. Ballando con le stelle’. Insomma, un compagno d’avventura non da poco per la showgirl argentina che può contare su valori ambiziosi e di determinazione.

Yuri Orlando lascia – momentaneamente – la sua amata Scozia dove da tempo ha spostato il suo baricentro professionale, per vivere l’esperienza di Ballando con le stelle 2025 al fianco di Belen Rodriguez. A Glasgow ha infatti fondato una sua accademia di ballo e vive la quotidianità con la compagna – anche lei ballerina – Gianin Ramirez con la quale ha dato alla luce la figlia Chloe.