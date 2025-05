Yuri Orlando futuro maestro di ballando con le Stelle? La fidanzata Gianina e la figlia Chloe tifano per lui

In questi prime puntate di Sognando Ballando con le Stelle 2025, Yuri Orlando si sta facendo conoscere al grande pubblico come promettente insegnante di ballo. Se riuscirà ad entrare nel cast della prossima stagione non è dato saperlo. Per quanto riguarda invece la vita privata del ballerino, sappiamo che è fidanzato da oltre tre anni con Gianina Ramirez, ballerina e insegnante di danza con la quale gestisce una scuola di ballo.

Dalla loro storia d’amore, non più tardi di un paio di mesi fa, è nata la figlia di nome Chloe. Yuri Orlando è legatissimo alla sua famiglia e farebbe qualunque cosa per vedere i suoi cari felici. I sacrifici non lo spaventano, come ha raccontato nella clip andata in onda nella puntata di venerdì scorso.

Sognando Ballando con le Stelle 2025, chi è Yuri Orlando: da ex lavapiatti a ballerino

“Non mi sono mai dimenticato cosa sono”, ha spiegato nella clip di presentazione di Sognando Ballando con le Stelle. Yuri Orlando ha portato il pubblico nella sua vita privata e nel suo vissuto, condividendo aspetti molto personali della sua storia. “Ho lavato i piatti ma poi ti rendi conto di saper fare il cha cha cha. E allora ti dici ‘continua così’ perché poi ti ritrovi a Ballando con le Stelle e ti ritrovi con un sorriso smagliante pronto a spaccare il mondo”, ha raccontato davanti a Milly Carlucci e il suo pubblico.

Per la giuria ha la carte in regola per andare avanti, ma questo non sorprende. D’altronde l’ex lavapiatti ha dimostrato di saperci fare col ballo e di poter essere un ottimo candidato per entrare nella squadra degli insegnanti.