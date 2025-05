Yuri Orlando sempre più in crescendo a Sognando Ballando con le Stelle

Yuri Orlando agguanta la finale di Sognando Ballando con le Stelle 2025 e ora è davvero ad un passo dalla vittoria. Chi chiude la classifica al primo posto ottiene di diritto un posto nel cast insegnanti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. L’ex lavapiatti ci crede più che mai, soprattutto dopo aver convinto la più esigente delle giurate: Selvaggia Lucarelli.

Nella scorsa puntata, infatti, Yuri Orlando ha completato il suo percorso in crescendo a Sognando Ballando con le Stelle, vincendo la puntata insieme all’altra concorrente ballerina, Janiya. Con stile e personalità Yuri Orlando è riuscito a convincere anche i social, con la complicità di una straordinaria partner di ballo come Alessandra Tripoli. Per questa finale ci si attende un’ultima grande performance: sarà all’altezza delle aspettative?

Yuri Orlando, il sogno è ad un passo: sarà il vincitore di Sognando Ballando con le Stelle?

A ‘tifare’ per Yuri Orlando in questa finale di Sognando Ballando con le Stelle 2025 c’è dunque Selvaggia Lucarelli, che durante la semifinale ha speso parole al miele per il concorrente. Oltre alla giurata, ovviamente, ci sono anche la compagna Gianina e la figlia Evelyn, venuta al mondo pochi mesi fa. Anche per loro Yuri Orlando vuole arrivare in fondo al programma. Un po’ per coronare il suo sogno, un po’ per rendere orgogliosa la sua famiglia.

Per il ballerino, ad ogni modo, la svolta in carriera c’è già stata. Basti pensare che fino a non molti anni fa, Yuri Orlando lavorava in un ristorante come lavapiatti. Poi ha deciso di dedicarsi pienamente alla danza, una scelta che fin qui è stata ampiamente ripagata. Come andrà a finire questa finale? Yuri Orlando ce la metterà tutta per portare a casa la vittoria.

