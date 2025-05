Stasera nuova puntata di Sognando Ballando con le stelle con la conduzione di Milly Carlucci e la presenza dell’immancabile giuria. Tra i tanti in gara che sperano di entrare a far parte del cast dalla prossima stagione in poi ecco che c’è anche il maestro Yuri Orlando che ha la fortuna di ballare con una delle più talentuose maestre ovvero Alessandra Tripoli. Ma come si stanno comportando?

La coppia sta andando bene, ma al loro esordio alcuni giudici si sono mostrati freddi perché ha rischiato tutto il tempo di farsi oscurare dalla bellezza e dalla bravura della sua collega. Meglio, però, nell’ultima puntata, stando ai giudizi di Ivan Zazzaroni che lo ha definito bravo, senza contare l’entusiasmo di Carolyn Smith. Che possano concorrere alla vittoria in maniera decisiva?

Yuri Orlando sogna di diventare maestro di Ballando: “Saprei gestire ogni vip”

Poi c’è stata una domanda di Selvaggia Lucarelli a Sognando Ballando con le stelle molto interessante: “Sei il più televisivo di tutti i concorrenti. Un animale da palcoscenico. Ma saresti in grado di lasciare spazio al concorrente vip? Perché hai un ego ingombrante”. E come avrà risposto l’aspirante maestro del dancing show di Rai1?

Yuri Orlando, che ricordiamo ha la fortuna di ballare con una professionista del calibro di Alessandra Tripoli, ha replicato in questo modo: “Non vedo l’ora di arrivare ad avere un vip per dimostrare tutta la mia esperienza nell’aiutare e gestire tutte le personalità su tutti i livelli”. Per Guillermo Mariotto si è preso tutta la pista e chissà che alla fine non riesca ad agguantare la vittoria finale contro i suoi agguerriti colleghi. La gara entrerà sempre più vivo, ma soltanto uno sarà il prossimo maestro del programma del sabato sera di Rai1 che tornerà a scontrarsi con Tu sì que vales (Maria De Filippi ha arruolato nientemeno che Paolo Bonolis).

