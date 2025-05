Yuri Orlando pronto a mollare tutto per diventare ballerino: “Ma non dimentico chi sono”

Yuri Orlando si racconta a Sognando Ballando con le Stelle 2025, prima di mettersi alla prova in pista da ballo. Il ragazzo racconta il suo sogno di diventare ballerino professionista, accompagnato da tante incertezze e dalla necessità quotidiana di garantirsi un’entrata economica. Così Yuri Orlando si è rimboccato le maniche, facendo qualsiasi lavoro e accettando ogni mansione, come quella di lavapiatti.

“Non mi sono mai dimenticato cosa sono”, racconta nella clip di presentazione. “Ho lavato i piatti ma poi capisci di saper fare il cha cha cha. E allora ti dici ‘continua così’ perché poi ti ritrovi a Ballando con le Stelle e ti ritrovi con un sorriso smagliante pronto a spaccare il mondo”, le parole del ballerino.

Yuri Orlando, da lavapiatti a ballerino? La sua performance conquista la giuria di Sognando Ballando con le Stelle

Il cha cha cha è dunque il fiore all’occhiello di Yuri Orlando, che ora sogna di svoltare dal punto di vista professionale. Ci riuscirà? Per Matano, il ragazzo ha tutte le carte in regola. “Ha il sogno di ballare e lo ha fatto, per me è l’identikit ideale, credo che sia il candidato perfetto”, dice.

“Non sei male per la quota figo”, scherza invece Selvaggia Lucarelli. “Io da te voglio vedere se sei davvero pronto a mollare tutto per entrare nel ballo”, commenta invece Fabio Canino. Insomma, Yuri Orlando si è presentato nel migliore dei modi e ora prova a giocarsi al meglio le sue carte.

