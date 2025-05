Yuri Orlando e Alessandra Tripoli sono una delle coppie del nuovo format ideato da Milly Carlucci, “Sognando… Ballando con le stelle”. Nella puntata d’esordio la coppia si è esibita in una rumba che ha ottenuto, tutto sommato, un buon punteggio, ovvero trenta punti. Un bottino non tra i più alti ma comunque discreto che evidenzia una buona possibilità di migliorare, fin dalla puntata di questa sera, ma anche allo stesso tempo un ottimo terreno di partenza per Yuri Orlando e Alessandra Tripoli.

La settimana scorsa i due hanno dovuto fare i conti con Guillermo Mariotto che ha accusato i due di aver portato una coreografia già vista. Parole contrastate dalla grande esperta della giuria, Carolyn Smith, che ha affermato: “Basta con questa storia che tutto sia già visto”. Una difesa, dunque, a Yuri e Alessandra, carichi per la seconda puntata.

Dunque, cosa stanno preparando Yuri Orlando e Alessandra Tripoli per la seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle? Lo scopriremo tra poco, nella diretta Raiuno, nel frattempo la curiosità cresce e sui social sale l’urlo di incoraggiamento da parte dei fan. La coppia formata da Yuri Orlando e Alessandra Tripoli piace al pubblico di internet, in particolar modo la maestra continua a far breccia nel cuore dei follower.

E non sono pochi i messaggi di esaltazione e complimenti rivolti alla partner di Yuri Orlando. “Hai avuto la migliore”, scrive un fan nel post pubblicato su Instagram dalla coppia, in attesa della seconda puntata. Grande curiosità di vedere che cosa Alessandra e Yuri hanno architettato per la serata, ma stando a ciò che filtra la coppia proverà a superarsi e a stupire anche gli scettici.

