Yuri Tolochko, bodybuilder sposa bambola gonfiabile/ “Lei è perfetta, è capace di…”

Il bodybuilder kazako Yuri Tolochko è convolato a nozze. Una notizia che, se finisse in questo modo, non presenterebbe alcuna particolarità. Questa nasce nel momento in cui sveliamo la sua amata Margo, con la quale è convolato a nozze, è una bambola gonfiabile. Ebbene sì: la loro è una storia che sta facendo il giro del mondo, soprattutto ora che è arrivata la notizia delle nozze. Lei immortalata in abito bianco, lui in smoking, il tutto durante lo scambio degli anelli nuziali. Intervistato per Daily Star, Tolochko ha dichiarato: “Le coppie hanno bisogno di parlare di meno e di connettersi di più. Con il tempo e l’esperienza, Margo e io ci siamo resi conto che ci vuole più delle parole per avere una conversazione. Il tuo partner merita sicuramente il meglio, ma deve fare la sua parte”, ha raccontato.

Yuri Tolochko ha sposato una bambola gonfiabile: “La nostra storia mi eccita”

L’incontro con Margo, ha spiegato il bodybuilder, è avvenuto in discoteca. L’amore invece è scoccato dopo che l’ha salvata da alcune “attenzioni indesiderate”. Yuri Tolochko si è definito un “maniaco del sesso” ed è per questo che Margo è perfetta per lui. “La nostra storia mi eccita molto più del sesso stesso”, ha dichiarato. Per poi aggiungere: “Adoro essere torturato, posso sopportare molto dolore. Anch’io amo dominare. Margo è capace di ciò di cui le altre persone non sono capaci”, ha confidato. Insomma, pratiche che solo la sua bambola gonfiabile può soddisfare pienamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OddJack / Юрий Толочко (@yurii_tolochko)





