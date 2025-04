Si chiama Yuri Tuci, l’attore protagonista del del film “La vita da grandi” che segna il debutto di Greta Scarano alla regia. Una pellicola emotivamente molto forte incentrata sul tema dell’autismo e interpretata magistralmente da Yuri Tuci, attore toscano con autismo che debutta sul grande schermo dopo aver riscontrato un grandissimo successo con una serie di spettacoli teatrali. Nel film “La vita da grandi”, Yuri interpreta il personaggio di Omar a cui assomiglia tanto; un film che l’attore ha raccontato così dalle pagine de La Nazione: “il film è tratto da una storia vera, io interpreto Omar, un personaggio complesso che mi ha dato modo di esplorare diverse sfaccettature del suo carattere”.

L’obiettivo del film “La vita da grandi” è quello di raccontare la diversità in modo naturale, andando oltre le etichette che a volte senza volerlo diamo agli altri. Non solo, è anche una attenta riflessione sulla condizioni dell’autismo e un sostegno a tutte quelle famiglie che si ritrovano a condividere la vita con persone dalle caratteristiche uniche e speciali.

Yuri Tuci, chi è l’attore autistico del film “La vita da grandi”

Per Yuri Tuci interpretare Omar è la realizzazione di un grande sogno, quello di diventare attore. “Recitare è un’esperienza unica, formativa e divertente. Fin dalle scuole elementari mi è capitato di essere coinvolto in attività di recitazione” – ha detto Yuri che si è fatto conoscere da pubblico e critica con il suo monologo biografico ‘Out is Me’.”. Per l’attore recitare è un’emozione davvero straordinaria, qualcosa che va ben oltre la sfera professionale: un arricchimento interiore che fa crescere, ma ti avvicina anche agli altri offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

Non solo, l’attore ha sottolineato: “la recitazione può anche essere terapeutica: ti permette di socializzare, di imparare a comunicare con persone nuove e a creare legami”. Infine parlando di piccoli desideri, Yuri non nasconde che ambisce a vivere in un mondo senza senza etichette, pregiudizi e pietismi” con la consapevolezza che un giorno la società dovrà fare i conti con la bellezza delle diversità.