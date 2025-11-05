Tutto ciò che sappiamo su Yusif Eyvazov, chi è, vita privata e sentimentale, carriera: dai successi al rapporto con la moglie soprano Anna Netrebko

Chi è Yusif Eyvazov, star della lirica: dall’Arzebaigian ai teatri più importanti al mondo, passando per il belpaese

Dall’Arzebaigian a cittadino del mondo, grazie alla sua opera. Il tenore Yusif Eyvazov ha iniziato a muovere i primi passi in Italia, formandosi con dedizione e passione nel belpaese. Il suo talento ha fatto il resto, proiettandolo nei palcoscenici più importanti al mondo. Dalla Metropolitan Opera di New York alla Vienna State Opera, passando per il Teatro alla Scala di Milano. La sua voce “marcatamente italianeggiante” – così è stata descritta dagli addetti ai lavori – ha così conquistato mezzo mondo.

Tra i ruoli più importanti della carriera, come non menzionare Calaf in Turandot, Radamès in Aida, Manrico in Il trovatore e Maurizio in Adriana Lecouvreur. “La cosa più importante di questo lavoro è superare i propri limiti, con dedizione”, ha detto il tenore in una recente intervista.

Yusif Eyvazov, carriera e vita privata al fianco della soprano Anna Netrebko

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, sappiamo che è legato alla famosa soprano Anna Netrebko: i due hanno fatto parlare di loro in più occasioni, non solo per le performance di coppia, ma anche per la vita quotidiana, divisa tra concerti e tournée internazionali. Nel 2023 Yusif Eyvazov è stato nominato direttore della Azerbaijan State Academic Opera and Ballet Theater, riconoscimento importante e di assoluto prestigio.

E, ancora oggi, il tenore continua a inseguire nuovi orizzonti, con nuove sfide da cogliere e affrontare. Tra cui quella di stasera, mercoledì 5 novembre, su Canale 5, con lo speciale dedicato al tenore per eccellenza, Luciano Pavarotti, in cui sarà tra i protagonisti sul palco. Appuntamento dunque imperdibile per gli appassionati.