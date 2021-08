Yusif Eyvazov tenore/ Canio nella commedia “Pagliacci”

Yusif Eyvazov, talento e intraprendenza

Anche Yusif Eyvazov, tra gli altri artisti, si è esibito nella maestosa Arena di Verona, in occasione del Festival dell’Opera. In questa stagione estiva Eyvazov è stato particolarmente attivo, cominciando il mese di giugno con una rappresentazione singola de “La dama di Picche” di Tchaikovsky al Mariinsky e proseguendo con l’inizio della serie di rappresentazioni per Verona. In quest’occasione il tenore azero ha portato in scena tre diversi personaggi: Canio in “Pagliacci” di Leoncavallo, il Turiddu della “Cavalleria Rusticana” e Calaf nella “Turandot” di Puccini.

Per altro, il 2 luglio è stata un’occasione unica, poiché ha segnato la primissima volta e in cui l’artista ha ricoperto 2 ruoli diversi nella stessa serata, esibendosi sia come Canio che Turiddu. Il successo di questi spettacoli è indubbio, sicché la prima della Turandot ha letteralmente sbancato con un incredibile sold out. Il mese di luglio, quindi, è stato un vero tour de force per Eyvazov , visto che oltre agli impegni già citati, si è esibito anche in molte altre rappresentazioni. Nelle settimane tra il 4 e il 24 luglio, infatti, ha portato in scena il Cavaradossi della Tosca di Puccini, in tre diversi teatri spagnoli, mentre tra il 15 e il 17 era a Napoli per la manifestazione “Regione Lirica” organizzata dal San Carlo, con il Manrico verdiano del Trovatore.

Prossimi progetti e appuntamenti di Yusif Eyvazov

Tra i progetti futuri figurano soprattutto gli eventi dedicati al duo Eyvazozv-Netrebko. Quello con la moglie è un vero e proprio sodalizio tanto amoroso quanto artistico, visto che i due continuano ad esibirsi spesso insieme in tutto il mondo, e che hanno già fissato molte date in tantissimi teatri sparsi tra Europa e Russia per tutto il mese di settembre e ottobre, fino al prossimo anno.

Tra le rappresentazioni future figurano anche le repliche del Puccini. Più precisamente, la Tosca verrà rappresentata in agosto al Salzburger Festspiele, a Salisburgo, e le molteplici repliche della Turandot e La bohème al Metropolitan Opera di New York, che si ripeteranno per tutti i mesi di ottobre fino a maggio del 2022. Insomma, l’agenda di Yusif Eyvazov è piena di eventi, come ci si aspetta da un tenore di fama mondiale come lui. Nel programma “Star portrait”, inoltre, oltre a fornire interessanti informazioni sulla sua storia personale, l’artista parla chiaramente di se stesso come una persona incapace di stare ferma, che necessita di essere costantemente impegnato in nuovi progetti. Insomma, non c’è da stupirsi se la sezione dedicata al suo calendario di eventi, nel suo sito web ufficiale, trabocca di concerti! Ecco il video della coppia Netrebko-Eyvazov in “Turandot”:

