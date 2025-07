Chi sono Yusmary Ruano e Celine, ex fidanzata e figlia di Guè Pequeno

Nel 2019 Guè Pequeno ha stretto una relazione con Yusmary Ruano, modella nonché artista cubana alla quale è stato legato per diversi anni: una storia durata circa tre anni la loro, e che ha portato ad un passo fondamentale per entrambi. Tra i due la storia d’amore è stata importante a tal punto che nel 2021, è nata la loro prima e unica figlia. Yusmary, infatti, nel 2021 ha partorito la figlia Celine: un nome che ha scelto proprio il rapper, come ci ha tenuto a specificare. Dopo la nascita della figlia, Guè ha mostrato poche volte la bambina: fin da subito, infatti, il rapper è stato chiaro affermando di non voler esporre la bambina sui social.

Parlando poi ancora della figlia, Guè aveva rivelato ancora: “So che mi arricchirà e mi cambierà nel tempo”. Con Yusmary Ruano la storia d’amore è poi terminata qualche tempo più tardi: i due non stanno più insieme ormai da diversi anni. La loro storia è durata infatti circa tre anni: nonostante la separazione, i rapporti tra loro sono rimasti buoni per il bene di Celine. Ma chi sono Yusmary Ruano e Celine, ex fidanzata e figlia di Guè Pequeno?

Chi sono Yusmary Ruano e Celine, ex fidanzata e figlia di Guè Pequeno? Una storia durata tre anni

La ex fidanzata di Guè è originaria di Cuba. La modella e cantante è nata a Cienfuegos, appunto sull’isola di Cuba, nel 1991 e dopo aver studiato nel suo Paese d’origine, è arrivata in Italia dove ha cominciato a lavorare come modella ma non solo. È infatti anche una vocalist e proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto quello che per tre anni è stato il suo compagno. Yusmary ha lavorato con Guè nel singolo “Santeria”, che i due hanno pubblicato insieme nel corso della loro storia d’amore. Storia che, come dicevamo, ha portato anche alla nascita di una bambina: la piccola Celine.