È durata diversi anni la storia d’amore tra Guè e Yusmary Ruano, artista che lavora come modella e vocalist. I due si sono conosciuti nel 2019, quando hanno collaborato insieme: allo stesso anno risalgono i loro primi scatti insieme, che hanno lanciato le voci di una relazione tra i due. La ex fidanzata di Guè è nata a Cienfuegos nel 1991: dopo aver frequentato la Fajardo Community Private School è arrivata in Italia dove ha cominciato a collaborare con artisti vari come vocalist. Tra questi c’è appunto Guè, con il quale ha pubblicato il singolo “Santeria”.

Nel 2021, Guè e Yusmari sono diventati genitori di Celine. I due non hanno mai esposto la bambina, parlando raramente della piccola Celine e mostrandola in pochissime occasioni. Sappiamo, però, che Guè è un papà presente e molto innamorato della figlia. Per quanto riguarda invece Yusmary, la sua ex fidanzata, l’artista ha spiegato: “Lei è una mia ex ragazza, non siamo più insieme. Siamo genitori divisi ma siamo ancora in ottimi rapporti, per il bene della bambina”. Ma chi sono la ex fidanzata e figlia di Guè? Andiamo a scoprire qualcosa in più su Yusmary Ruano e Celine.

Chi sono la ex fidanzata e figlia di Guè. “L’ho spuntata io”

Yusmary Ruano e Celine sono la ex fidanzata e figlia di Guè. Il loro rapporto è durato circa tre anni e da questa storia è nata la piccola Celine: il nome è stato scelto proprio dal papà, che dopo aver a lungo discusso con la ex fidanzata, è riuscito a convincerla. “Ho avuto uno scontro con la mamma per il nome, alla fine l’ho spuntata io. È un nome anche un po’ artistico” ha spiegato l’artista milanese, sottolineando che in accordo con la mamma ha deciso di non mettere le foto della bimba sui social. Oggi Yusmari e Guè non stanno più insieme: per il bene di Celine, però, il loro resta un ottimo rapporto.