Yusmary Ruano e Celine, ex fidanzata e figlia Guè Pequeno/ “Siamo genitori divisi ma i ottimi rapporti”

Guè Pequeno e la storia d’amore con Yusmary Ruano, al capolinea dopo la nascita della piccola Celine

Yusmary Ruano e Celine sono rispettivamente l’ex fidanzata e la figlia del celebre rapper Gué Pequeno. Nata a Cuba nel 1991, Yusmary lavora come modella e vocalist. I primi scatti insieme risalgono al 2019, quando sono apparsi in compagnia degli amici Diletta Leotta e Daniele Scardina. Nel 2021 sono diventati genitori di una bambina: Celine. Nonostante ciò, sia il cantante che Yusmary hanno mantenuto totale riservatezza e non hanno pubblicato alcuna foto di loro o della figlia sui social, almeno fino alla festa del papà del 2022.

La piccola Celine, come il soprannome precedente del padre e per non perdere di vista lo spagnolo, è nata il 23 dicembre 2021. La storia d’amore tra il rapper milanese e Yusmary Romano è durata circa tre anni in totale. Come accennato, i due hanno sempre tenuto la loro relazione lontana dai riflettori, ma inevitabilmente si è tornati a parlare di loro dopo la rottura.

Guè Pequeno ha dimenticato la sua ex fidanzata Yusmary Rauno con Vera Gemma?

La cubana, nata nel 1991 a Cienfuegos, aveva già partecipato nel 2016 come vocalist alla realizzazione di “Santeria”, il singolo che dà il titolo all’album di Gué in collaborazione con Marracash. In seguito, è scattato l’amore tra i due, ora concluso, come ha raccontato il rapper. “Lei è una mia ex ragazza, non siamo più insieme. Siamo genitori divisi ma siamo ancora in ottimi rapporti, per il bene della bambina,” aveva spiegato Guè Pequeno.

Oggi, sembra che il celebre rapper abbia voltato pagina dal punto di vista sentimentale. Infatti, sono sempre più insistenti i rumors che lo vedrebbero al fianco dell’attrice Vera Gemma. Quest’ultima, in un’intervista a Verissimo, ha confermato la relazione dicendo di essere fiera di aver conosciuto Guè e di essere rimasta positivamente sorpresa dal suo carattere e dal suo modo di essere.

