Guè Pequeno, la rottura con Yusmary Ruano e l’amore per la figlia Celine: “Per il suo bene…”

“Siamo due genitori divisi ma i nostri rapporti sono ottimi”. Usa queste parole, Guè Pequeno, per descrivere il legame con l’ex fidanzata Yusmary Ruano, mamma della figlia Celine. I due si erano incontrati per la prima volta nel 2016, dopo una collaborazione professionale che aveva fatto scattare la scintilla. “Adesso non siamo più insieme ma per il bene della bambina abbiamo dei rapporti ottimi”, ha confermato il rapper parlando di Ruano al Corriere.

La vita privata e sentimentale di Guè Pequeno ha sempre fatto discutere parecchio all’interno del mondo del gossip, a cominciare dai famosi video hot pubblicati per errore sui social. “Il video si è reso pubblico per sbaglio. Quindi ovviamente, per chi non avesse capito, o non volesse capirlo, chiaramente è stato un incidente”, aveva precisato sulle pagine di Repubblica l’artista, commentando l’episodio diventato di dominio pubblico.

Guè Pequeno, dalla fine della storia con Ruano ai flirt con Nicole Minetti, Elena Morali e Sara Tommasi

Nel corso della sua vita, al di là della storia con Yusmary Ruano, la madre di sua figlia Celine, Guè Pequeno ha avuto alcuni flirt con personaggi famosi all’interno del mondo dello spettacolo. Dall’ex politica Nicole Minetti alla modella Elena Morali, passando per Sara Tommasi. Oggi il rapper vive serenamente la sua quotidianità, ben alla larga dall’Italia, ma non per questioni fiscali precisa con un velo di ironia.

“Io vivo in Svizzera ma non lo faccio per motivi fiscali, ma perché se vogliono rompermi i cogli*ni almeno devono varcare il confine”, le parole di Guè Pequeno. Per quel che concerne le questioni di cuore, almeno ad oggi, il cantante sarebbe felicemente single.

