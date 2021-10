Yusmary Ruano, incinta la fidanzata di Gue Pequeno/ Modella cubana e voce di Santeria

Splendida notizia in casa Gue Pequeno: il famoso rapper, nome d’arte di Cosimo Fini, sta per diventare padre. La sua compagna, la modella cubana Yusmary Ruano, è in dolce attesa e a breve darà alla luce appunto il figlio nato dall’amore con il cantante milanese. Al momento la notizia non è comunque ancora ufficiale, è stata data dalla pagina Instagram “Il rap è la mia strada”, che ha condiviso uno scatto in cui si vede Gue Pequeno in compagnia della sua Yusmary Ruano con tanto di pancione al seguito.

Del resto dei due si sa ben poco, e di conseguenza la coppia ha deciso di continuare a mantenere lontano dai riflettori la propria storia anche in questa occasione così speciale. E’ probabile che la modella così come il rapper fossero intenzionati a dare la notizia solo una volta venuto al mondo il bebè, in ogni caso, l’indiscrezione è di dominio pubblico e ormai, e si sa che in arrivo ci sarà una bella bambina, come facilmente intuibile sempre dallo stesso scatto in cui si vede Yusmary Ruano vestita di rosa e accompagnata anche da festoni e decorazioni a tema Hello Kitty, durante un baby shower, il partytanto in voga negli ultimi anni e che viene dato appunto per svelare il sesso del futuro nascituro.

YUSMARY RUANO, FIDANZATA GUE PEQUENO: UN RAPPORTO LONTANO DAI RIFLETTORI

Non si nient’altro quindi, ne tanto meno si conoscono molte informazioni sulla compagna di vita di Gue Pequeno, futura madre di sua figlia. In rete non appare un profilo Instagram di Yusmary Ruano, per lo meno non con quel nome, ed inoltre, esistono pochissimi scatti in cui si vedono assieme.

Si sa invece, che i due si frequentano da circa un paio d’anni e di loro se ne era parlato durante l’estate del 2020, quando Diletta Leotta aveva iniziato a frequentare il suo ex, il pugile Daniele Scardina (amico di Gue), e aveva condiviso una foto in compagnia proprio del cantante e di Yusmary Ruano. Altra notizia certa è che Cosimo e la Ruano hanno inciso il singolo Santeria, il brano realizzato insieme a Marracash, che ha dato anche il nome all’omonimo album uscito nel 2016, e considerato fra le pietre miliari della musica rap italiana degli ultimi anni.

