Yusuf (min. Somalia): “Minacciati da Al Qaeda”/ “Con Italia antica amicizia, ci servono fiducia e attenzioni”

Mohamed Adam Yusuf, ministro del lavoro e degli affari sociali in Somalia, ha parlato del rapporto tra il suo Paese e l’Italia a Il Mattino nel corso di un intervento al meeting Ocse-Scuola nazionale dell’amministrazione organizzato a Caserta. “La partnership è importante ed è fondata su un antico patto, che ha fatto la storia. Ma non si può pensare a una concreta prospettiva di sviluppo senza intervenire, prioritariamente, sotto il versante della nostra sicurezza”, ha affermato.

Matteo Falcinelli, la mamma: “Dopo l’arresto ha tentato suicidio 4 volte, ha paura”/ “Trattamento disumano”

L’esponente del Governo somalo, infatti, teme per il futuro del Paese. “Oggi la minaccia che avvertiamo è data dalle frange che ancora resistono di Al Qaeda. Ed è questo il rischio maggiore: la distruzione dei nostri giovani, la loro manipolazione, che vuol dire l’abbattimento delle occasioni di sviluppo e il rallentamento del processo di cambiamento che stiamo cercando di portare avanti”. I passi in avanti a cui Yusuf fa riferimento, in particolare, riguardano la possibilità di offrire una vita sicura e prospera alle nuove generazioni, anche dal punto di vista lavorativo.

Vitello da embrione artificiale: il progetto in Florida/ "Verranno impiantati nelle mucche"

L’aiuto dell’Italia alla Somalia per un futuro più florido

È per questi motivi che la Somalia chiede aiuti all’Italia. “Abbiamo bisogno di fiducia e attenzione. Abbiamo un piano da 5,4 miliardi di dollari per il rilancio della nostra economia, delle infrastrutture e del nostro apparato sociale”, ha anticipato Mohamed Adam Yusuf. Un tema cruciale, in tal senso, è quello dell’emigrazione. L’obiettivo è trattenere a sé i giovani promettenti. “Qui devono intravedere la possibilità di realizzare i loro sogni, di vedere valorizzati i loro profili”.

La strada però è in salita. “Serve un vero cambio di impostazione culturale: il nostro Paese deve e vuole essere visto come una opportunità e non come una terra da abbandonare. Se i giovani si convincono di questo e se la minaccia Al Qaeda viene disinnescata, allora possiamo farcela. E su questo invochiamo l’aiuto di Stati amici come l’Italia e dell’Europa”, ha concluso.

Attacco di Israele sul valico di Rafah: almeno 15 morti/ Tratto chiuso al traffico: stop agli aiuti umanitari

© RIPRODUZIONE RISERVATA