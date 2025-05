Yuval Raphael con “New Day Will Rise” è la cantante rappresentante di Israele in gara all’Eurovision 2025. Durante la seconda semifinale Yuval Raphael ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Un’esibizione quella di Yuval che ha lasciato il segno, ma ha anche diviso il pubblico considerando i tantissimi commenti pubblicati sui social. C’è chi ha apprezzato e chi, invece, ha bocciato l’esibizione della cantante che è tra le più divisive di questa edizione. Eurovision Song Contest 2025: “New Day Will Rise” di Yuval Raphael è un inno alla speranza e alla rinascita” – scrive un utente su X, mentre un altro sottolinea il potere di una canzone che parla parla di speranza, forza interiore e ricostruzione dopo la sofferenza.

Durante l’esibizione ci sono stati anche dei fischi, ma sui social c’è chi si domanda: “non capisco il senso… fischiare un’artista solo perché è Israeliana e sta rappresentando giustamente il suo paese all’#Eurovision2025, la gente che problemi ha????”, mentre c’è chi fa una importante riflessione “le guerre non dovrebbero riflettersi in queste occasioni”.

Chi è Yuval Raphael, la cantante di Israele con “New Day Will Rise” all’Eurovision 2025

Ma chi è Yuval Raphael che rappresenta Israele con il brano “New Day Will Rise” all’Eurovision Song Contest 2025? Nata nel 2000 a Ra’anana, vicino Tel Aviv, Yuval ha vissuto buona parte della sua infanzia in Svizzera, a Ginevra, dove ha iniziato sin da bambina ad appassionarsi alla musica prendendo ispirazione da grandi gruppi del calibro dei Led Zeppelin e Scorpions, ma anche di grandi voci come quelle di Beyoncé e Céline Dion. La partecipazione di Yuval all’Eurovision ha diviso il pubblico visto che la ragazza è una sopravvissuta agli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre durante l’evento musicale Supernova.

Proprio Yuval durante le interviste ha raccontato: “la musica è stata la mia terapia. Mi ha aiutata a trovare la forza per andare avanti”. Nel 2024 partecipa al talent show israeliano HaKokhav HaBa dove arriva in finale vincendo così il titolo e potendo rappresentare il suo paese, Israele, all’Eurovision 2025.