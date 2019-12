YVONNE DE ROSA, FIDANZATA ROBERTO FICO/ Chi è? Fotografa e mamma di Elena

Yvonne De Rosa è la fidanzata di Roberto Fico dal 2018. A dire il vero, però, i due si conoscono da ben più tempo, avendo frequentato la stessa scuola media: lui il Della Valle di Posillipo, lei il Belsito, ovvero la succursale. Già ai tempi, Yvonne spiccava per la sua bellezza acqua e sapone. La stessa bellezza che le valse una campagna da testimonial per il sapone Dove, primo traguardo di una carriera non da modella, ma da fotografa. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla sua passione, Yvonne si è laureata in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli ed è volata a Londra per perfezionarsi prima alla Central Saint Martin’s, l’università che ha sfornato anche il talento Stella McCartney, e poi alla London College of Communication, dove ha conseguito un Ma in fotogiornalismo. Il suo primo libro fotografico, contenente una sequenza di scatti realizzati in un ex manicomio, è stato presentato al Pan, il museo di arte contemporanea di Napoli.

Chi è Yvonne De Rosa, fidanzata di Roberto Fico

“La fotografia rappresenta lo strumento che può portarmi e che mi ha portato, al di là del puro aspetto estetico delle rappresentazioni, ad appassionarmi allo studio dell’essere umano”, scrive Yvonne De Rosa nel blog omonimo. La fidanzata di Roberto Fico ha lavorato inoltre con le Ong inglesi, con cui ha girato l’Europa orientale dando vita al suo secondo libro, Hidden Identities (2013). L’incontro – o meglio, il reincontro – con Fico è stato casuale. Ai tempi, lui non si occupava ancora di politica, bensì di commercio equosolidale con i Paesi del Terzo Mondo. La loro si è rafforzata nell’ambito dei continui viaggi su e giù tra Londra e il Marocco, fino a che i due hanno ufficializzato la notizia del fidanzamento. Tornata a Napoli, Yvonne ha fondato Magazzini Fotografici, il primo spazio interamente dedicato alla fotografia della città partenopea.

Yvonne De Rosa, fondatrice di Magazzini Fotografici e mamma di Elena

Nei Magazzini Fotografici di Yvonne De Rosa si sono susseguite numerose star internazionali. Tra questi, il fotografo musicale di Birmingham Brian Griffin, che ha collaborato con gli artisti pop anni Ottanta Elvis Costello, Devo, Siouxsie & the Banshees, The Clash, Queen ed Echo & the Bunnymen. Griffin è anche colui che ha modellato l’immagine dei Depeche Mode, accompagnandone i componenti sin dagli esordi. Nella sua attività di fotografa, la De Rosa è seguita da uno staff di giovani talenti. Quanto alla vita privata, Yvonne è già mamma di Elena, 16 anni, avuta da una precedente relazione. L’esempio dei genitori, insieme dai tempi del liceo, non le è servito: Yvonne ha alle spalle un’unione fallita con un altro uomo, con cui ha condiviso la prima parte della sua vita dopo la laurea.



