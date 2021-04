Zac Efron e Vanessa Valladeres si sono lasciati?/ Dopo l’anello di fidanzamento…

Zac Efron potrebbe essere tornato single. Secondo quanto fa sapere il Daily Telegraph, infatti, pare che la relazione tra l’attore e Vanessa Valladeres sia giunta al capolinea. Per il momento non ci sono notizie ufficiali e i protagonisti non hanno nè confermato nè smentito la notizia, ma le voci sulla presunta rottura della coppia si rincorrono. La rottura tra Zac Efron e Vanessa Valladeres che si sono incontrati per la prima volta nel locale General Store & Café di Byron Bay, sarebbe arrivata dopo una vacanza. Non si conoscono, tuttavia, i motivi che avrebbero portato l’attore e la modella a dirsi addio. Secondo quanto fa sapere il Daily Telegraph, Efron e Vanessa non si frequenterebbero più. Il Mirror, inoltre, avrebbe provato a contattare un rappresentante di Efron senza, tuttavia, ottenere dichiarazioni.

Zan Efron e Vanessa Valladeres: dal fidanzamento alla rottura

Le voci sulla presunta rottura tra Zac Efron e Vanessa Valladeres giungono come un fulmine a ciel sereno. Per la coppia, infatti, tutto andava a gonfie vele. Oltre alle voci di convivenza e ai momenti felici che la coppia si sarebbe concessa in questi mesi, si parlava anche di matrimonio. Secondo il gossip internazionale, infatti, pare che l’attore avesse regalato a Vanessa un anello di fidanzamento. Quale sarà, dunque, il motivo che avrebbe portato la coppia a dirsi addio qualora le voci di rottura dovessero essere veritiere? I protagonisti della notizia, per il momento, preferiscono restare in silenzio mentre i fans attendono una smentita o una conferma dal proprio beniamino.

