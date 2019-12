“Zac Efron ha rischiato di morire”/ Come sta? Attore colpito da un’infezione

Zac Efron ha rischiato di morire durante le riprese di un reality show in Papua Nuova Guinea. L’attore 32enne, divenuto famoso grazie a High School Musical, ha rischiato la vita nel corso delle registrazioni di “Killing Zac Efron”, tv show a dir poco particolare: il volto di Hairspray – Grasso è bello doveva dimostrare di sapersela cavare in un luogo sperduto del Paese oceanico. Secondo quanto riportano i colleghi del Daily Mail, Efron è stato colpito da una particolare forma di tifo: l’interprete è stato trasportato d’urgenza nell’ospedale di Brisbane in Australia. La paura è stata tanta: secondo il tabloid britannico, l’equipe medica che lo ha assistito durante il volo ha temuto che potesse non superare il viaggio. Ora però va decisamente meglio…

ZAC EFRON HA RISCHIATO LA VITA: ECCO COME STA

Non è ancora chiaro se Zac Efron sia stato colpito da una forma di tifo o da una infezione medica rara, ma ciò che è certo è che se l’è vista brutta. L’attore è stato trasferito all’ospedale di guerra di St Andrews a Spring Hill, dove è stato stabilizzato e trattenuto alcuni giorni prima di essere trasferito negli Stati Uniti. Una disavventura e nulla più, per fortuna. Reduce dai casting di The Beach Bum di Harmony Korine e di Ted Bundy – Fascino criminale di Joe Berlinger, il 32enne aveva sposato con grande gioia il progetto del reality show in Papua Nuova Guinea: «Sono entusiasta di esplorare territori che non sono nelle mappe e vivere avventure inaspettate». La messa in onda del tv show è prevista per giugno 2020.

