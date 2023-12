Zaccagni via dalla Lazio?/ Ecco chi sono le pretendenti, c’è una big Europea! (29 dicembre 2029)

La Lazio si è convinta a valutare offerte per il suo gioiellino in attacco Zaccagni, le motivazioni sono diverse ed è bene andare con ordine: tra i tre li davanti Zaccagni è quello con il mercato più ampio, sia per età sia per quello che ha dimostrato nella scorsa stagione. Certo è che questa prima parte di stagione ha ridimensionato parecchio il prezzo del giocatore, ma Lotito non è uno che fa sconti e questo il calciomercato italiano lo sa bene. Roma poi da ambo le parti si dimostra una piazza ostica dove è difficile che gli errori vengano perdonati, e il centrocampista ex Verona è stato al centro di varie critiche da parte dei tifosi biancocelesti per via del pessimo rendimento fino ad ora (3 gol e un assist) che tra campionato e Champions è un bottino abbastanza esiguo.

Come riporta Calciomercato.com Lotito non prenderebbe in considerazione nessuna offerta sotto i 40 milioni, questo il prezzo per strappare Zaccagni dalla corte di Sarri, che però continua a difendere il proprio giocatore e a farlo giocare con costanza. L’allenatore ex Juventus sa bene le qualità del suo centrocampista e sa bene che questo momento di forma è condizionato dal rinnovamento della squadra e non da un’involuzione del giocatore. Dopotutto tutto il reparto d’attacco della Lazio sta facendo fatica in questa prima parte di stagione e l’assenza del Sergente Milinkovic Savic è dura da digerire, sia in campo che fuori.

CALCIOMERCATO LAZIO, CHI VORREBBE ZACCAGNI?

Zaccagni farebbe gola a molte squadre, è un giocatore dinamico che ha senso della posizione per tagliare in area, dribbling è un ottimo fiuto del gol; un attaccante esterno che messo nella giusta condizione può fare gola a tutte le squadre di Serie A, ma finora è la Fiorentina ad aver fatto dei sondaggi più concreti per portare a Italiano un giocatore che sotto la sua ala potrebbe davvero esplodere. Commisso però non vuole andare oltre i 20 milioni più qualche bonus per il biancoceleste.

Un’offerta di calciomercato esigua per Lotito, che sa bene che il suo giocatore vale molto di più e che soprattutto sa bene che potrebbe ricevere offerte più alte in estate da qualche big europea. Già lo scorso luglio Zaccagni è stato messo nel mirino dalla dirigenza del PSG, che però poi virò sotto altri profili. Profili che però non stanno convincendo e che quindi si potrebbe tornare a parlare di cifre prossimamente. L’unica cosa certa è che Zaccagni non si muoverà a gennaio dalla Lazio a meno di offerte che farebbero sorridere il presidente Lotito, che sa benissimo che la Lazio non ha bisogno di vendere e che anzi potrebbe avere un tesoretto in Immobile se dovessero concretizzarsi le sirene arabe.

