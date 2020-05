Zach Braff ricorda l’amico Sam Lloyd/ “Custodirò per sempre il tempo speso con te”

Pubblicità

Zach Braff è stato uno dei primi colleghi a ricordare sui social l’amico e collega Sam Lloyd, scomparso a soli 56 anni dopo aver combattuto la sua battaglia contro un tumore. Una perdita enorme non solo per la famiglia dell’attore scomparso, ma anche per tutti i colleghi che lo avevano conosciuto sul set di Scrubs dove tra Zach Braff e Sam Lloyd era nato un rapporto d’amicizia. In Scrubs, serie Cult andata in onda in Italia su MTV, Zach Braff interpretava John Michael “J.D.” Dorian mentre Sam Lloy era l’avvocato Ted Buckland, personaggio che ha interpretato per ben 95 episodi. Una lunga esperienza per entrambi gli attori che, lavorando insieme sul set, avevano girato anche diverse scene insieme e nel suo ricordo personale del collega, Zach Braff ricorda proprio le numerose scene che Sam Lloyd gli faceva ripetere.

Pubblicità

Zach Braff ricorda l’amico Sam Lloyd sui social: “uno degli attori più divertenti con cui ho lavorato”

Con una foto sulla propria pagina Instagram, Zach Braff ha condiviso con i followers il suo personale ricordo di Sam Lloyd che Braff definisce un attore divertente, ma al tempo stesso professionale al punto da costringerlo a ripetere le scene che giravano insieme più volte. “Riposa in pace ad uno dei più divertenti attori con il quale io abbia mai avuto la gioia di lavorare. Sam Lloyd mi ha fatto sempre rompere e distruggere il personaggio ogni volta che avevamo una scena insieme. Non avrebbe potuto essere una persona migliore, custodirò per sempre il tempo speso con te, Sammy“, scrive Braff su Instagram emozionando tutti i fans che avevano amato Lloyd nei panni dell’avvocato Ted Buckland.





© RIPRODUZIONE RISERVATA