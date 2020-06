Zach Roerig di The Vampire Diaries arrestato/ Fermato per guida in stato d’ebbrezza

Pubblicità

Zach Roerig, attore americano noto per aver interpretato Matt Donovan nella nota serie tv The Vampire Diaries, lo scorso 25 maggio, è stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza. Il 35enne sarebbe stato fermato dagli agenti di polizia per l’assenza della terga anteriore del furgoncino sul quale viaggiava. Sottoposto ai normali controlli, sarebbe stato fermato per un tasso alcolico nel sangue superiore rispetto a quello consentito. Come fa sapere il noto TMZ, l’attore, agli agente, avrebbe detto: “per me è tutto molto difficile. Perchè? Perchè ora non posso prendermi una birra”. Zach Roerig sarebbe così stato trattenuto per qualche ora in centrale per poi essere rilasciato e dovrà presentarsi in tribunale il 4 giugno. I membri del suo staff, nel frattempo, come fa sapere Fanpage, contattati da People, non avrebbero rilasciato alcuna dichiarazione.

ZACH ROERIG ARRESTATO: PROBLEMI DI ALCOL PER L’ATTORE?

Zach Roerig dovrà così comparire in giudizio il 4 giugno per rispondere del fermo per guida in stato d’ebbrezza. Secondo quanto fa sapere l’informatissimo TMZ, l’attore avrebbe trascorso una notte movimentata e turbolenta in cella. “Quando i poliziotti lo hanno portato alla stazione, le nostre fonti dicono che è stato messo in una cella nella quale ha passato la notte. Non se l’è passata molto bene”, scrive TMZ. Al momento, Matt Donovan di The Vampire Diaries si sarebbe trincerato dietro il silenzio. Domani, giovedì 4 giugno, però, dovrà presentarsi in tribunale per difendersi. Nel frattempo, la notizia del suo arresto ha già fatto il giro dei social.



