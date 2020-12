Zachary e Benedetta Dolfi, figlio e ex moglie Filippo Nardi/ “Pilastri”: oggi single

Nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip 5, Filippo Nardi ha spesso parlato del figlio Zachary, oggi maggiorenne, avuto in giovane età dall’ex moglie Benedetta Dolfi. Un legame molto forte, quello che lega Zack al padre, già discusso ex gieffino. Proprio di recente Nardi si è ritrovato a parlare della paternità con Samantha De Grenet ed ha ricordato i momenti in cui, ad appena 5 anni, il figlio avesse dimostrato una maturità linguistica e non solo fuori dal comune. Lo scorso 11 settembre, il ragazzo ha compiuto i suoi primi 18 anni ma per Filippo continua a restare il suo bambino. Addirittura, di recente il 51enne ha rivelato persino che sarebbero dovuti entrare entrambi in Casa come concorrenti dell’attuale edizione del reality, poi però qualcosa sarebbe cambiato proprio all’ultimo momento, non è chiaro se per volontà del padre o degli autori del reality condotto da Alfonso Signorini.

“Se dovevo entrare prima? No, no, mi hanno contattato poche settimane fa per entrare ora a dicembre, volevano anche mio figlio, ha fatto il provino. Poi…”, ha raccontato, prima di interrompere sul nascere la confidenza. Tra le prime volte in tv si rammenta la sua presenza in studio quando ancora 16enne assisteva alle gesta del padre, protagonista dell’Isola dei Famosi in qualità di naufrago.

BENEDETTA DOLFI, EX MOGLIE FILIPPO NARDI E MADRE DEL FIGLIO ZACHARY

In una intervista al settimanale Chi, il “conte” Filippo Nardi aveva parlato proprio del figlio Zachary e lo aveva descritto come “un ragazzo tranquillo, pacato, riflessivo, meno istintivo di me: ha preso dalla mamma. La cosa che ha in comune con me è che non è mai contento di quello che ha”. Al ragazzo però deve molto: “Se sono rimasto in piedi nei momenti difficili è grazie a lui e so che mi vuole bene anche se non me lo dice. Oggi è il mio migliore amico, siamo cresciuti insieme”. Filippo Nardi e Benedetta Dolfi si sino conosciuti molto giovani. Nel 2002 è nato Zachary ma il loro amore è poi giunto al capolinea. Nonostante questo i due sono rimasti in ottimi rapporti e per lo stesso Nardi la donna ha continuato a rappresentare un pilastro importante della sua vita, pur vivendo all’ombra dei riflettori. Proprio durante l’esperienza all’Isola dei Famosi, Filippo scrisse una lettera molto toccante dedicata alla sua ex: “Benedetta, sappi che sei la donna che rispetto di più al mondo. Mi scuso per non essere stato il compagno che meritavi e per non esserci stato tanto mentre crescevi nostro figlio”. Sempre dall’Honduras aveva scritto: “Nostro figlio è fortunato ad averti come madre e io sono fortunato ad averti come amica”. In merito all’attuale vita privata, pare invece che Nardi sia single.

