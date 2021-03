Zack Snyder’s Justice League/ Il film “ritrovato”, ma schiacciato dalla narrativa tv

Quando nel 2017 uscì al cinema Justice League, in molti diedero la colpa del fallimento del film a Joss Whedon, che sostituì Zack Snyder al timone del film dopo che questi abbandonò per il suicidio della figlia riscrivendo e rigirando buona parte del materiale, con l’obiettivo di alleggerire il film, renderlo un prodotto equiparabile agli Avengers, di cui Whedon è stato regista. Oggi, dopo che Snyder ha parlato della propria versione del film e i fan hanno cominciato a premere su Warner per permetterne la realizzazione, arriva in streaming Zack Snyder’s Justice League, o per gli amici Snyder Cut.

Snyder non solo ha rimontato il film, tolto le scene girate da Whedon e ripristinato le proprie, ma ha pure avuto un budget extra di 70 milioni per girare altro materiale e completare una post-produzione che rispecchiasse la propria visione: la trama è sempre quella (scritta da Chris Terrio) con Batman e Wonder Woman impegnati nella costruzione di un team di supereroi per affrontare una minaccia devastante, quella di Darseid e Steppenwolf, creature mostruose che hanno intenzione di conquistare la Terra attraverso i potere delle Scatole Madri. Ai due eroi si uniranno Flash, Aquaman e Cyborg.

Justice League – disponibile su Sky e Now – ora è un film di quasi 4 ore, rispetto al patchwork ibrido che uscì nelle sale quattro anni fa ha una visione compatta di cosa vuole raccontare e dello stile per farlo, portando a compimento l’idea propria di Snyder di fare del DC Universe – che probabilmente non vedrà mai la luce – una serie di gigantomachie, di titaniche allegorie mitologiche in cui i supereroi sono dei di un nuovo Olimpo che non hanno il minimo rapporto con gli umani, se non quelli che sono loro legati da affetti e sentimenti, per i quali il mondo di tutti i giorni e la realtà non esistono (è questa la differenza sostanziale con l’universo Marvel), esiste solo l’assolutezza del Bene e del Male, il titanismo del loro scontro.

Per questo alla sfacciataggine e all’umorismo di altri esemplari cine-fumettistici, Snyder preferisce il tono ponderoso, la seriosità dei caratteri, la solennità delle loro azioni e così fa anche cinematograficamente, arrivando a compiere definitivamente il proprio progetto di compenetrazione dell’immagine disegnata con quella cinematografica, caratterizzando inquadrature e sequenze come farebbe un disegnatore, lavorando sulla maestosità statica che poi esplode di colori, effetti visivi, animazione digitale come le splash pages degli albi. Soprattutto, questa visione cerca di limare i difetti della versione precedente, la sua superficialità, la grana grossa del suo umorismo, la disperata ricerca di un collante narrativo e stilistico che Snyder ha, piaccia o meno.

Quindi ora, Justice League è un film vero e proprio, il che però non significa che sia anche un bel film: il suo andamento narrativo più che titanico è pachidermico, la struttura del racconto è farraginosa, frammentata, piena di segmenti che di rado arrivano a coagularsi in un grande racconto, il senso di Snyder per l’immagine tonitruante, per una visione del cinema sicuramente possente – rispetto all’omologazione imperante in questo tipo di cinema – è frustrato dalla scrittura e dalla sua ridondanza estenuante (le musiche, i ralenti), gli effetti speciali funzionano solo quando servono a creare una scena ex-novo, mentre sono molto discutibili in ambienti reali (si pensi alla pessima sequenza dello scontro col risorto Superman), per non parlare dei 20 minuti finali che paiono uno sciocco riciclaggio di scene scartate sui titoli di coda.

Più che altro, questo Snyder Cut è l’ennesimo tassello della vittoria della narrazione televisiva rispetto a quella cinematografica, tanto che HBO Max aveva pensato di diffondere il film come una miniserie e la divisione in capitoli (6 più epilogo) lo testimonia: quel passo pedante, quel modo di ampliare la narrazione senza sintesi, di costruire i personaggi per accumulo e di utilizzare il minutaggio per aumentarne la definizione è proprio del racconto tv contemporaneo. Con quel tipo di fruizione, forse Justice League sarebbe un’opera più apprezzabile di quanto non sia adesso che si è sforzata tanto per essere un film.

