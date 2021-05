ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE/ Non una semplice extended cut, ma un’opera nuova

Tra gli eventi più attesi degli ultimi tempi, Zack Snyder’s Justice League è arrivato finalmente in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e in un’edizione speciale Steelbook 4K grazie a Warner Bros. Entertainment. Oltre a essere disponibile per l’acquisto digitale, da ieri è possibile assicurarsi l’home video. Tra i contenuti extra (disponibili nelle edizioni Blu-Ray e 4K) del film spicca “Road to Justice League”, lo speciale di 25 minuti con intervista a Zack Snyder, in cui i fan potranno scoprire i momenti fondamentali di questi 10 anni di collaborazione tra Snyder e DC, da L’Uomo d’Acciaio (2013), passando per Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), fino alla Zack Snyder’s Justice League (2021).

SINOSSI – In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Zack Snyder’s Justice League era atteso da tanto tempo, considerando le reazioni tiepide al film uscito nel 2017. Come ben sappiamo, quella pellicola ha avuto una produzione travagliata a seguito dell’avvicendamento tra Snyder e Joss Whedon (già al timone di The Avengers e Avengers: Age of Ultron) nella fase di post-produzione, che ha prodotto una versione finale diversa da quella pensata in pre-produzione e in lavorazione. Possiamo dire una cosa fin da subito: in questo caso non ci troviamo di fronte a una estende cut, ma direttamente a un’opera nuova.

Zack Snyder’s Justice League dura quattro ore, il doppio della durata del film del 2017, ed è molto diverso da quello che abbiamo già visto. Più di una rivisitazione del concept originale, molto più coinvolgente e divertente, ma soprattutto audace: c’è una visione chiara, netta, un’idea precisa. Certo, non mancano alcuni difetti, ma è senz’altro un grande miglioramento rispetto a quanto uscito in sala quattro anni fa.

ZACK SNYDER JUSTICE LEAGUE da oggi è disponibile in 4k Ultra HD, Blu-ray™ e DVDhttps://t.co/tK3JwiEnk2 pic.twitter.com/tz6dJZIUZ7 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) May 27, 2021

Zack Snyder’s Justice League segue la trama del theatrical cut, ma con alcune deviazioni e con grandi approfondimenti. La durata di 4 ore permette alle scene di “respirare”, sviluppare tensione e di dare naturalezza alle interazioni tra i protagonisti. Considerando l’altro lato della medaglia, forse troviamo qualche scena che poteva tranquillamente essere risparmiata. Siamo più vicini a “300” che a un altro film Marvel, per certi versi, e gli effetti speciali sono anche migliori in questa versione.

In conclusione, Zack Snyder’s Justice League è un film assolutamente godibile, epico e con una visione ben precisa. Questa versione rende grande giustizia a molti personaggi iconici, sacrificati nel taglio del 2017. Senz’altro giusta la decisione di dare una seconda vita a un film dalle grandi potenzialità e di scommettere nelle intuizioni di Snyder che, piaccia o meno, ha dimostrato di avere idee elaborate e incisive.





