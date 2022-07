Zagadou all’Inter?/ Calciomercato, è l’alternativa a Bremer e Milenkovic come Soyuncu

Calciomercato news, proposto Dan-Axel Zagadou all’Inter

Il calciomercato estivo potrebbe portare Milan Skriniar lontano da Milano e Dan-Axel Zagadou all’Inter per sistemare il reparto arretrato. Il ventisettenne slovacco viene accostato da ormai diverso tempo al Paris Saint-Germain che lo avrebbe individuato come l’obiettivo per potenziare la propria difesa spingendo quindi i dirigenti nerazzurri a valutare i nomi di diversi calciatori tra cui figura appunto anche quello di Zagadou.

Ventitreenne francese di origini ivoriane, Zagadou è rimasto svincolato dopo aver concluso la sua avventura con il Borussia Dortmund, squadra in cui ha giocato dal 2017 al 2022 appunto e collezionando lo scorso anno appena 19 presenze tra campionato e coppe varie a causa di qualche infortunio di troppo tra guai ad un ginocchio e Coronavirus. Stando alle indiscrezioni, il procuratore del giocatore sarebbe stato avvistato presso la sede dell’Inter nella giornata di ieri per discutere l’eventuale tesseramento dell’assistito con i vertici dell’Inter.

Calciomercato news, Zagadou all’Inter come possibile alternativa

Le chances di vedere Zagadou all’Inter potrebbero quindi aumentare se il colloquio tenutosi ieri avrà appunto un risvolto positivo. In caso contrario i nerazzurri proseguono la trattattiva pure per Gleison Bremer del Torino e rimangono molto attenti alla situazione di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Un nome nuovo accostato ai milanesi è anche quello di Çağlar Söyüncü, ventiseienne turco di proprietà del Leicester City.

