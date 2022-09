Zagadou all’Inter?/ Calciomercato news, proposto il 23enne svincolato ex Borussia

Il calciomercato di casa Inter potrebbe chiudersi con un nuovo colpo in difesa, leggasi Dan-Axel Zagadou. Si tratta di un calciatore che al momento si trova senza contratto dopo essersi svincolato dai tedeschi del Borussia Dortmund, e che andrebbe a rimpolpare il cuore della retroguardia meneghina, così come espressamente richiesto dal tecnico Inzaghi. In cima alla lista dei desideri dell’allenatore rimane Acerbi, ma nella giornata di ieri, come si legge su La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proposto appunto Zagadou che vanta tra l’altro uno stipendio inferiore a quello percepito dal laziale, leggasi 1.5 milioni di euro.

Resta però da decidere la durata di un eventuale contratto visto che il calciatore vorrebbe un triennale, mentre secondo la dirigenza interista l’accordo dovrebbe essere inferiore. Dan-Axel Zagadou è originario della Francia, ha 23 anni (ben nove in meno rispetto ad Acerbi), e avrebbe quindi convinto il presidente Zhang, che punta a ricercare dei profili giovani, sposando di fatto la filosofia milanista. Inoltre, come detto sopra, si tratta di un colpo a costo zero, di conseguenza sarebbe profittevole sotto diversi punti di vista.

ZAGADOU ALL’INTER? CALCIOMERCATO NEWS: LE ULTIME SU GOSENS E SKRINIAR

Anche la Roma sta seguendo Zagadou, ma pare che l’Inter sia per il momento la priorità, anche se per ora la fumata bianca non sembra così certa. Resta invece nera quella relativa a Gosens, che era dato in uscita con destinazione Bayer Leverkusen, operazione poi bloccata dopo che le Aspirine non hanno accettato la formula proposta dall’Inter, ovvero, obbligo di riscatto dopo un anno di prestito.

Dalla Francia, invece, prosegue l’interesse del Psg per Skriniar, con i parigini che non avrebbero perso le speranze di mettere sotto contratto l’ex difensore della Sampdoria, anche se un’operazione di tale tipo sembra impensabile all’ultimo giorno di mercato: la difesa resterebbe sguarnita. La trattativa potrebbe invece risultare più fattibile in vista del mercato estivo 2023, quando poi la compagine avrà tutto il tempo per individuare un eventuale sostituto.

