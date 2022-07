Zaha alla Roma?/ Calciomercato, ecco la richiesta degli inglesi ma i giallorossi…

Calciomercato news, proposto Wilfried Zaha alla Roma per l’attacco

Il calciomercato reagala sempre qualche sorpresa inaspettata e nelle scorse ore è emersa con insistenza la notizia riguardante il possibile trasferimento di Wilfried Zaha alla Roma per potenziare il reparto avanzato. L’attaccante ha un contratto con il Crystal Palace valido fino al giugno del 2023, ovvero fino al termine della stagione che sta per cominciare, ma la richiesta degli inglesi nonostante questo aspetto sarebbe non inferiore ai 25/30 milioni di euro.

Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato news, la Roma potrebbe abbassare la richiesta

I giallorossi sperano ovviamente che i londinesi si convincano ad abbassare le proprie pretese economiche liberando un giocatore che sarebbe stato proposto alla Roma direttamente dal suo entourage. La cifra che i rossoblu vorrebbero strappare non è per il momento alla portata dei capitolini che dovrebbero prima cedere almeno un paio di calciatori prima di poter intervenire con qualche operazione in entrata.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Frattesi sempre nel mirino e Kluivert può andare in Francia

Calciomercato news, Zaha alla Roma solo dopo un paio di cessioni

L’arrivo di Wilfried Zaha alla Roma sarebbe dunque legato alle partenze di due elementi presenti nella rosa a disposizione di mister Mourinho e cioè Carles Perez e Justin Kluivert. Per l’olandese si sarebbe fatto avanti l’Olympique Marsiglia del tecnico Tudor così come si registra anche la presenza del West Ham sulle sue tracce. Ancora tutto da scrivere invece il futuro di Perez, che il gm Pinto punta a sostuire con Ola Solbakken del Bodo/Glimt.

LEGGI ANCHE:

Zaha alla Roma?/ Calciomercato news, primi contatti per la punta del Crystal Palace

© RIPRODUZIONE RISERVATA