Zaha alla Roma?/ Calciomercato news, primi contatti per la punta del Crystal Palace

Calciomercato news, Zaha alla Roma per potenziare l’attacco

Il calciomercato estivo potrebbe regalare un nuovo attaccante ai giallorossi se verranno confermate le indiscrezioni riguardanti la trattativa per il trasferimento di Wilfried Zaha alla Roma. Stando ai rumors più recenti, i capitolini avrebbero messo nel mirino il ventinovenne della Costa d’Avorio sotto contratto con il Crystal Palace fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare: aspetto questo che potrebbe convincere i londinesi a lasciar partire il calciatore così da non rischiare poi di perderlo a parametro zero.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, il profilo di Zaha sarebbe stato individuato come profilo utile per rinforzare il reparto avanzato e sarebbe molto apprezzato per la sua duttilità tattica potendo giocare sia da prima punta che in appoggio ad un altro attaccante, così come sulle corsie offensive. Ritornato al Crystal Palace nel 2014, Zaha non era riuscito a sfondare con la maglia del Manchester United nel 2013 ed è tornato nel club dove è cresciuto sin dal settore giovanile dopo un’esperienza al Cardiff City.

Calciomercato news, Zaha alla Roma come alternativa ad Abraham

L’eventuale arrivo di Wilfried Zaha alla Roma in questa finestra di calciomercato garantirebbe quindi non solo un alternativa al centravanti titolare Abraham. Nella passata stagione con il Crystal Palace Zaha è stato in grado di collezionare 15 reti e due assist in 37 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

