Chi è Zahra Chokri, la compagna di Omar Fantini? Gli ha fatto una dolce sorpresa in una puntata dell’Isola dei Famosi

Quando L’Isola dei Famosi ha messo a dura prova Omar Fantini con una bella sorpresa ovvero la presenza della sua compagna Zahra Chokri che è più giovane di lui e una delicatezza di spirito che ha colpito tutti in studio soprattutto la conduttrice che adora le sorprese di tale natura (nella stessa puntata ci fu anche la sorpresa per Teresanna Pugliese).

Ma chi è la sua compagna? Cosa si sa sul suo conto? Non si hanno informazioni sulla sua vita privata e neanche sul suo lavoro. Si può vedere dal suo profilo Instagram che è molto attiva e che molto spesso pubblica post in compagna del comico, sia quando sono a casa sia quando sono in giro per il mondo per dei viaggi di piacere.

Zahra Chokri sul suo fidanzato: “La sua determinazione mi commuovono”

“Da settimane ormai ti guardo affrontare questa avventura con una forza e una determinazione che mi commuovono” ha scritto sul suo profilo Instagram Zahra Chokri, a proposito del suo compagno Omar Fantini, “ogni prova, ogni gesto, ogni parola raccontano chi sei: un uomo buono, generoso, autentico, con un cuore immenso. Ti dai da fare instancabilmente, sempre pronto ad aiutare, a sorridere anche nella fatica e a costruire ponti quando gli altri alzano muri!”.

Quando la ragazza ha fatto una sorpresa al suo fidanzato all’Isola dei Famosi (è in finale insieme agli altri naufraghi come Teresanna, Loredana ecc) hanno scherzato sul fatto che molto spesso le persone che li vedono insieme li scambiano per padre e figlia, ma loro ci ridono su e non danno per nulla peso alla cosa. Intanto si è fatto un gran discutere sulla lite tra Omar e Dino.

