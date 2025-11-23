Come si è arrivati alla candidatura di Alberto Stefani e quale ruolo ha Luca Zaia nel Centrodestra alle Elezioni Regionali in Veneto: tutte le tappe

COME SI È ARRIVATI ALLA CANDIDATURA DI STEFANI E PERCHÈ ZAIA È CAPOLISTA IN TUTTE LE PROVINCE DEL VENETO

A prescindere da cosa emergerà nei risultati delle Elezioni Regionali Veneto 2025 il lunedì pomeriggio, dall’indomani Luca Zaia non sarà comunque più Presidente della Regione: in carica dal 2010 ininterrottamente, il “doge” della Lega ha sostenuto in questa campagna elettorale “lampo” il candidato del Centrodestra Alberto Stefani, suo “delfino” politico nonché già responsabile della Liga Veneta. Come però si è arrivati a questo scenario merita un piccolo focus, anche perché non tutti possono ricordare tutte le tappe della vicenda che ha inizio con una sentenza della Corte Costituzionale, e si conclude ora alle urne convocate per la scadenza naturale della Legislatura in Veneto.

Il 9 aprile 2025, dopo una contesa politica durata per mesi, la Consulta ha decretato come illegittima la legge della Campania siglata da Vincenzo De Luca che in sostanza ampliava la legge nazionale sulla possibilità di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Regione o i sindaci dei Comuni: con lo stop della Corte, a catena, anche il sogno di un terzo mandato di Zaia in Veneto e di Emiliano in Puglia è stato bloccato sul nascere, nonostante la spinta della Lega in seno al Governo è stata tale da tentare la via di una modifica in corsa dell’assetto elettorale.

Tutto rimandato alla prossima Legislatura, o così intende il Carroccio, anche se Fratelli d’Italia e Forza Italia sono piuttosto scettici sull’ipotesi di derogare alla legge sul doppio mandato: Zaia a quel punto ha dovuto per forza “arrendersi” e ritirare la propria candidatura, lasciando alle interlocuzioni del Centrodestra la scelta sul candidato da opporre a Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso e “collante” del campo largo progressista in Veneto.

La lunghissima fase gestazionale è durata ben oltre l’estate, con l’ufficialità di Alberto Stefani – vicesegretario della Lega e parlamentare – arrivata solo ad inizio ottobre: è proprio sulla figura di Zaia che il dibattito interno ha visto allungarsi i tempi decisionali, assieme al “derby” tra Carroccio e Giorgia Meloni per puntare alla candidatura in una Regione considerata feudo del Centrodestra praticamente da sempre.

L’EREDITÀ DI ZAIA E LA “SFIDA” A LEGA E FRATELLI D’ITALIA

Il colpo di coda dopo l’ufficialità di Stefani alla guida della coalizione di Centrodestra è stata poi la scelta di Luca Zaia di candidarsi come capolista consigliere nel Consiglio Regionale, in tutte le province: «Dopo Zaia, scrivi Zaia» è lo slogan messo in campo per le Elezioni Regionali Veneto 2025 dal Governatore uscente, che con una vena polemica ha anche spiegato nelle scorse settimane di aver scelto la candidatura come capolista (accordata poi da Lega, FdI, Forza Italia e centristi) come “risposta” a chi pensava che il suo nome avesse potuto creare problemi alla stabilità della coalizione e al futuro possibile Governatore.

«Ho solo una soluzione per diventare un problema reale, mi candido capolista in tutte le province»: togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, in una intervista al “Corriere della Sera” prima del voto regionale, Zaia ha sottolineato come alcuni nel Centrodestra non volevano una sua candidatura, poi non è stata accettata la lista singola civica («peccato, avrebbe allargato i cordoni della coalizione a chi non si riconosce nei partiti tradizionali») e infine «il mio nome non poteva essere messo nel simbolo della Lega».

A quel punto la scelta è ricaduta sul candidarsi al Consiglio Regionale, portando voti in dote al Centrodestra in seno alla Lega e puntando alle centomila preferenze come diretta “conseguenza” di quel enorme risultato che era stato il 70% preso alle Elezioni Regionali di cinque anni fa.

Come ha spiegato un deputato della Lega a “Pagella Politica” (rimasto anonimo, ndr) la candidatura di Luca Zaia con la Lega è un problema per Forza Italia e Fratelli d’Italia in quanto potrebbe portare via preferenze e consensi preziosi ai partiti alleati, «ma è anche una sfida alla Lega stessa e a Matteo Salvini»: in realtà la “contrapposizione” messa spesso in evidenza tra il Segretario e il Governatore del Veneto, alla prova dei fatti, è sempre rimasto più un argomento mediatico che non un’effettiva realtà.

Salvini con Zaia ha concordato in pieno sulla scelta di Stefani come uomo giusto per proseguire il buon governo del Centrodestra in Veneto, così come la battaglia sul terzo mandato il vicepremier l’ha portata avanti anche in contrasto con i propri alleati a Palazzo Chigi. Resta la sfida più che altro politica di capire quanti voti prenderà la Lega e se sarà primo partito in Consiglio davanti a quello che sembra a tutti gli effetti un testa a testa con Fratelli d’Italia. Di certo, avere Zaia nelle proprie liste, non può che essere un “booster” in più per il Carroccio.