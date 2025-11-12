Zaia per il futuro del Veneto e della Lega: “consenso, identità e territorio, Bene lotta all'immigrazione clandestina”. La replica su "caso Vannacci"

LA ‘RISPOSTA’ DI ZAIA A VANNACCI CON SGUARDO AL FUTURO DELLA LEGA

Mentre parte della base leghista lamenta le posizioni e le uscite del generale Vannacci, i vertici della Lega confermano un’unità sostanziale almeno fino alle prossime tre Elezioni Regionali, dove soprattutto in Veneto si attendono grandi risultati con il candidato Alberto Stefani. Intervistato da “Avvenire” a pochi giorni dal termine del suo pluridecennale mandato da Governatore del Veneto, il “doge” Luca Zaia lancia un messaggio chiaro al vicesegretario divenuto “pietra dello scandalo” dopo i risultati modesti del Carroccio alle Regionali in Toscana.

Sulla stessa linea del Governatore lombardo Fontana, anche Zaia ritiene che il consenso di un partito non può che andare di pari passo «con l’identità»: non risponde direttamente alle “provocazioni” mediatiche su Vannacci, ma piuttosto ribadisce la necessità di un «buon padre di famiglia», qualità essenziale per un buon amministratore del territorio come di un partito. Il consenso però, osserva il Presidente uscente del Veneto, si costruisce e coltiva non pensando al “tornaconto” elettorale ma al fatto di compiere il dovere con correttezza e anche controcorrente.

Secondo Zaia, il vero consenso politico si perde qualora non vengono considerate (o messe in secondo piano) le radici del territorio e l’identità stessa di un movimento politico presenza nella società: ecco perché «la Lega deve conservare il suo Sacro Graal», un’anima fatta da più elementi come il rigore giusto sull’immigrazione clandestina, o ancora la lotta per l’Autonomia differenziata.

L A BOZZA DI PRE-INTESA SULLE REGIONALI E L’EREDITÀ DELLE OLIMPIADI: LA CENTRALITÀ DEL VENETO

Sempre al quotidiano dei vescovi è il “padre politico” di Stefani in Veneto ad annunciare che poco prima del voto delle Elezioni Regionali 2025 potrebbero essere concluse le bozze per la pre-intesa su 4 materie “concorrenti” tra regione e Paese (ovvero sanità, protezione civile, processioni e previdenza complementare).

La firma stessa al Ministero potrà avvenire nei prossimi giorni, compatibilmente con il voto per il rinnovo del Consiglio Regionale: la soddisfazione personale per chi ha imbracciato la “battaglia” sull’Autonomia dal 2014 e ottenuto il successo dei referendum (assieme alla Lombardia) è tanta, ma per Zaia ora «è ora di raccogliere i frutti di questo impegno storico».

Altra eredità importante che il Governatore lascia al Veneto del futuro, in questo caso molto prossimo, è l’epopea delle Olimpiadi di Milano-Cortina: un indotto di 5,4 miliardi, territorio rinnovato e infrastrutture strategiche: «nessuno ci ha creduto come me in questi anni». In definitiva, l’eredità politica e sociale è molta, e non c’è nessun “derby” tra Fratelli d’Italia e Lega che possa “rovinare” tali risultati: sicuramente si corre per chi sarà il (probabile) primo partito in Consiglio, qualora vincesse Stefani, ma è sul progetto a lungo termine di mantenere i risultati precedenti che si giocherà la vera eredità politica di Luca Zaia, prossimo capolista in tutte le province del Veneto.