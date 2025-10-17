Elezioni Regionali Veneto 2025, Zaia: "Io presidente del Consiglio regionale? Prima bisogna prendere voti. La sua candidatura e il messaggio alla Lega

IL FUTURO DI ZAIA PASSA (ANCORA) DAL VENETO

Da governatore a presidente del Consiglio regionale del Veneto: potrebbe essere questo il nuovo ruolo di Luca Zaia, che però non si sbilancia riguardo al suo futuro, anche perché le Elezioni Regionali 2025 devono ancora essere affrontate. Peraltro avrebbe voluto ricandidarsi come presidente, ma non gli è stato possibile per il limite dei mandati.

Ne ha parlato al Corriere della Sera, riconoscendo di essere arrivato alla conclusione della sua esperienza alla guida del Veneto e ammettendo di essere dispiaciuto di dover lasciare, ma, d’altra parte, ha dichiarato di avere rispetto per le regole che gli impediscono di ricandidarsi.

L’intervista è anche un’occasione per tracciare un bilancio dei suoi quindici anni di governo, durante i quali si dice orgoglioso del lavoro svolto per le infrastrutture, l’autonomia regionale, la sanità e la gestione dell’emergenza Covid, che è stata «un grande banco di prova umano e amministrativo». A tal riguardo, ha rivendicato con orgoglio anche decisioni impopolari ma rapide, come le chiusure anticipate e i tamponi obbligatori.

Zaia ha citato le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come la sua opera simbolo: rivendica come un successo personale l’aver portato il Veneto dentro i Giochi invernali, inizialmente previsti solo per Milano. Il governatore uscente ha raccontato di aver «scommesso tutto» per presentare questa candidatura a sorpresa.

LA SUA CANDIDATURA

In merito alla sua candidatura da capolista in ogni provincia, Zaia ha spiegato di averlo fatto per non sprecare quel consenso civico accumulato cinque anni fa, quando la lista a suo nome raccolse il 44%. Non c’è né presunzione né vanità dietro la sua decisione, bensì la volontà di dare voce ai cittadini delusi dai partiti e, al tempo stesso, di lanciare un segnale politico.

«Ho un ottimo rapporto con la coalizione e penso che Giorgia Meloni stia lavorando molto bene, soprattutto sul piano internazionale. Però non posso accettare che, dopo quindici anni di buongoverno, io sia considerato da qualcuno un problema. Non chiedo niente per me, ma il valore di ciò che abbiamo fatto non può essere dimenticato».

Zaia ha fatto accenno ai veti sul suo nome e sulla sua lista, arrivati da ambienti del centrodestra, spiegando di non voler essere trattato come un problema dopo quindici anni di buon governo in Veneto. «Di fronte ai veti alla mia lista e al mio nome nel simbolo, cosa inaudita in democrazia, ho deciso che, se dovevo essere un problema, questo era l’unico modo per esserlo davvero».

LA PROPOSTA DI ZAIA ALLA LEGA

Non c’è voglia di alimentare guerre interne: anzi, in un periodo complicato per la Lega, ha offerto il suo aiuto, riproponendo la sua idea del modello tedesco Cdu–Csu, dove un partito nazionale e uno territoriale sono alleati per superare le divisioni. «Ne ho parlato più volte con Salvini. (…) È un contributo che offro alla Lega, ma serve anche agli altri partiti», ha dichiarato al Corriere.

La missione è far ottenere il massimo alla Lega: «Dobbiamo ragionare come in una grande famiglia. La Lega è un partito inclusivo». Ma la priorità di Zaia resta quella di prendere voti in Veneto, prima di capire quale potrà essere il suo nuovo ruolo, pur lasciando uno spiraglio aperto per un futuro impegno nazionale: «Adesso bisogna prendere i voti in Veneto. Poi qualcosa farò di sicuro».