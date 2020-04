Zaia: “Oggi nuova ordinanza per Veneto”/ “Lockdown? No, 30% aziende sono aperte…”

In attesa del nuovo bollettino coronavirus, in Veneto si guarda avanti: come già annunciato negli scorsi giorni, Luca Zaia ha confermato che oggi arriverà una nuova ordinanza. Intervenuto ai microfoni di Pomeriggio 5, il presidente della Regione ha spiegato: «Non bisogna abbassare la guardia, continuiamo a fare tamponi: ora abbiamo una nuova macchina grazie all’Università di Padova che ne fa 9 mila al giorno. Il mio appello che farò ai veneti nel presentare l’ordinanza che sto ancora scrivendo è di rimanere a casa, rispettare le restrizioni e di essere solidali».

Poi, in relazione all’ultimo DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte: «Ci sono più livelli da considerare: vogliamo fare dei ragionamenti sui movimenti dei lavoratori per la loro messa in sicurezza. Il lockdown non esiste più, già da quando apre un solo negozio: lockdown vuol dire tutto chiuso, ma non è tutto chiuso. Non ne sto facendo una polemica, ma dobbiamo ragionare».

ZAIA: “IN VENETO VOGLIAMO EVITARE SPOSTAMENTI INUTILI”

«L’unico obiettivo è quello di evitare spostamenti inutili e per farlo dobbiamo chiudere tutto quello che è inutile», ha tenuto a precisare Luca Zaia nell’intervista rilasciata ai microfoni di Pomeriggio 5: «Noi abbiamo delle imprese necessarie, quelle essenziali, e quelle che hanno ricevuto il via libera grazie all’ultimo DPCM, come i cantieri navali: penso che il 30% delle aziende venete siano aperte. Alla luce di questo, dobbiamo pensare a quei lavoratori».

Infine, il governatore ha spiegato: «Ci vorranno una settimana-dieci giorni per capire se ci sarà una recrudescenza, rischia di essere un test non voluto, certo è che sono preoccupato per la salute dei lavoratori: noi abbiamo degli imprenditori che sono delle persone per bene e hanno come primo valore dell’azienda i collaboratori, ed è giusto che si usino mascherine, gel e guanti».



