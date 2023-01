Zaia: “Salvini? Importante il confronto”/ “Attilio Fontana è un bravo amministratore”

Parlando di Matteo Salvini, Luca Zaia ha spiegato: “Il nostro è un partito grande e con tante componenti, e io sono per il dibattito e il confronto estremo. Ma un leghista sa che l’unica cosa da non fare è mettere in difficoltà il partito. Se lo fai non sei un bravo leghista. Punto”. Riguardo Attilio Fontana, candidato alle Regionali della Lombardia, il governatore del Veneto ha affermato: “Conosco Attilio da decenni. È un bravo amministratore, arrivato in regione dopo essere stato sindaco di Varese e presidente dell’Anci, e ha affrontato con coraggio l’emergenza Covid. Ricordo a chi l’ha dimenticato che noi governatori eravamo in realtà commissari di governo e gestivamo la situazione in prima persona con decreti”.

