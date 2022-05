Zaia: “Serve autonomia energetica e alimentare”/ “Papa a Mosca chiave per la pace”

Il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, è stato intervistato stamane in diretta televisiva dal programma Mattino5, noto talk show di attualità, politica e gossip condotto tutte le mattine da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Le prime parole del “Doge” sono state nei confronti della guerra in Ucraina che prosegue da quasi due mesi e mezzo. Oggi, a Mosca, la grande parata del 9 maggio per ricordare la sconfitta dei nazisti in territorio russo, e a riguardo Zaia ha spiegato: “Glielo dice una persona che ha un approccio veramente laico, ma la volontà del Papa di ad esempio dire ‘andrei a Mosca’ potrebbe essere veramente l’occasione per cambiare la storia”.

CONCESSIONI BALNEARI/ Zaia: difenderemo un asset del nostro turismo

Secondo il governatore veneto è meglio evitare dichiarazioni che potrebbero esacerbare gli animi e soprattutto azioni che potrebbero fare da miccia per un’estensione ulteriore del conflitto: “Le prove muscolari – ha spiegato Zaia – io sono stato il primo a dirlo su questa vicenda ancora un mese fa, le prove muscolari oggi non servono nulla e servono solo a peggiorare la situazione”.

SPIAGGE/ Berton (Unionmare Veneto): concessioni ed erosioni, pronti alle sfide future

LUCA ZAIA: “FONDI DEL PNRR PER DUE OBIETTIVI FONDAMENTALI”

Nel corso della chiacchierata con Mattino5, Luca Zaia si è soffermato anche su altre questioni strettamente legate alla guerra in Ucraina, leggasi la crisi energetica, con il caro gas e bollette, e quella alimentare, alla luce delle milioni di tonnellate di grano ferme nel Mar Nero, e che numerosi Paesi, anche del terzo mondo, attendono per dare da mangiare ai propri cittadini.

“La ricreazione è finita – racconta Luca Zaia sul quinto canale – dobbiamo decidere di dare a questo paese un’autonomia energetica e un’autonomia alimentare”. Secondo il governatore sarebbe fondamentale utilizzare parte dei fondi previsti per il Pnrr appunto per raggiungere questa autonomia: “Io continuo a dire, mi perdoni dottore, che sia fondamentale approfittare dei 230 miliardi del Pnrr per investire su questi due grandi pilastri, l’autonomia energetica e quella alimentare”.

RIFORMA PENSIONI/ Verso rinvio del confronto Governo-sindacati dopo il Def

© RIPRODUZIONE RISERVATA