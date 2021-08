Zakaria al Napoli?/ Calciomercato news, emerge la concorrenza dell’Atalanta

CALCIOMERCATO NEWS, DENIS ZAKARIA AL NAPOLI

Nonostante sia stato accostato a lungo ai partenopei, sembrano diminuire sempre di più le chances di vedere Denis Zakaria al Napoli entro la chiusura di questa sessione di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni provenienti da diversi organi di informazione, sul centrocampista di proprietà del Borussia Monchengladbach sarebbe piombata prepontentemente l’Atalanta, in cerca di nuovi rinforzi come dimostrato anche dall’imminente acquisto di Merih Demiral dalla Juventus dopo aver lasciato partire Romero in direzione Tottenham.

Calciomercato Napoli/ Il Chelsea offre Marcos Alonso ma c'è un problema

Il ventiquattrenne, attualmente affetto da Coronavirus, ha attirato su di sè l’attenzione degli addetti ai lavori anche nel corso degli Europei giocati quest’estate aprendosi virtualmente la strada per una nuova avventura lontano dai bianconeri, con cui il contratto scadrà fra un anno, ovvero nel giugno del 2022. I dirigenti azzurri stanno cercando rinforzi da regalare a mister Spalletti ma Zakaria potrebbe non arrivare ai piedi del Vesuvio.

Calciomercato Napoli/ Idea Estupinan per la fascia sinistra, Ounas è in vendita

CALCIOMERCATO NEWS, ATTENZIONE ALL’ATALANTA

La possibilità di un approdo di Denis Zakaria al Napoli potrebbero scemare sempre di più nei prossimi giorni della settimana appena cominciata. Nella passata stagione Zakaria ha saputo collezionare una rete ed ha fornito un assist vincente per i suoi compagni in 32 presenze complessive tra campionato e coppe varie con la maglia del Borussia Monchengladbach. L’Atalanta di mister Gasperini starebbe già parlando con i tedeschi per definire la formula del trasferimento, che dovrebbe avvenire in ogni caso a titolo definitivo, mentre i dirigenti nerazzurri stanno anche ragionando sull’addio di Duvan Zapata, indicato come uno dei possibili sostituti per rimpiazzare Romelu Lukaku all’Inter.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Insigne vuole restare, due offerte dall'estero per Ounas

© RIPRODUZIONE RISERVATA