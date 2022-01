Zakaria alla Juventus?/ Calciomercato, ecco l’offerta al Borussia Monchengladbach

CALCIOMERCATO NEWS: ASSALTO PER ZAKARIA ALLA JUVENTUS

L’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina non sembra essere l’ultimo movimento di calciomercato invernale per i bianconeri visto il recente assalto cominciato per portare Denis Zakaria alla Juventus subito entro la fine di gennaio. La dirigenza della Vecchia Signora vuole lanciare un segnale in vista del prosieguo dell’annata calcistica e per risollevare l’andamento della stagione sembra intenzionata a mettere le mani su un nuovo centrocampista.

In questo modo il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe avere a disposizione gli elementi giusti per trovare l’intesa migliore per la sua squadra abbracciando un calciatore il cui arrivo era previsto per la prossima estate. In scadenza di contratto a giugno del 2022, la Juve ha da poco presentato un’offerta da 5 milioni di euro più due di bonus al Borussia Monchengladbach per anticiparne l’addio alla Bundesliga.

CALCIOMERCATO NEWS: ZAKARIA ALLA JUVENTUS SOLO SE…

Le chances di vedere Zakaria alla Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato sono però strettamente legate alle partenze di due calciatori. Sia Dejan Kulusevski che Rodrigo Bentancur sono infatti finiti nel mirino del Tottenham degli ex juventini Paratici e Conte ed ora gli Spurs stanno provando ad aggiudicarsi entrambi i giocatori nonostante la presenza anche di Aston Villa e Lione sulle tracce dell’uruguaiano.

