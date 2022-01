Zakaria alla Juventus?/ Calciomercato: ok dal Monchengladbach, attesa per Bentancur

CALCIOMERCATO NEWS: ZAKARIA ALLA JUVENTUS, CI SIAMO

L’arrivo di Denis Zakaria alla Juventus sembra essere ormai questione di poche ore dopo l’accorco raggiunto con il Borussia Monchengladbach in quest’ultima fase del calciomercato invernale. Accostato anche a Roma e Napoli, Zakaria aveva il contratto in scadenza con i tedeschi a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, ma i bianconeri sono riusciti ad anticiparne la partenza con un’accelerata nella trattativa.

Prenotato formalmente per l’estate, il venticinquenne firmerà un contratto quadriennale fino al 2026 andando a guadagnare a Torino ben 3 milioni di euro netti all’anno. La Vecchia Signora ha inoltre convinto i bianconeroverdi con un’offerta da 5 milioni di euro più due di bonus. L’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina è stato il primo per questo finale di mercato in casa Juve che potrebbe non aver concluso qui le proprie operazioni in entrata ed in uscita.

CALCIOMERCATO NEWS: ZAKARIA ALLA JUVENTUS E NON SOLO

L’approdo di Denis Zakaria alla Juventus è atteso tra oggi e domani, ultimo giorno della finestra di calciomercato. Stando alle indiscrezioni più recenti, la trattativa sarebbe al momento frenata dalla mancata cessione di Rodrigo Bentancur, in procinto di passare al Tottenham come il suo compagno Dejan Kulusevski. Una volta completata anche la partenza dell’uruguaiano insieme con lo sloveno, i bianconeri potrebbero effettuare uno sprint per aggiudicarsi pure Nahitan Nandez del Cagliari.

