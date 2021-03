Zakia, madre Rula Jebreal/ “Si è suicidata, dandosi fuoco. Non le hanno creduto”

Zakia era la madre di Rula Jebreal, nota giornalista palestinese. La donna si suicidò, dopo essere stata ripetutamente vittima di abusi, quando Rula aveva 5 anni. Rula, insieme alla sorella Rania è stata portata dal padre al collegio-orfanotrofio di Dar El-Tifel a Gerusalemme, dove è rimasta dal 1978 al 1991. La giornalista considera Hind al-Husseini, fondatrice della struttura, sua maestra di vita e seconda madre. Rula Jebreal ha parlato della tragica morte della madre Zakia lo scorso anno sul palco del Festival di Sanremo 2020. “Mia madre Zakia, che tutti chiamavano Nadia, ha preso il suo ultimo treno quando io avevo 5 anni. Si è suicidata, dandosi fuoco. Il suo corpo era qualcosa di cui voleva liberarsi”, aveva detto la giornalista, rivelando che la madre era stata stuprata e brutalizzata a 13 anni, dal suo patrigno.

Zakia, madre di Rula Jebreal: “Non le hanno creduto”

“Mia madre Nadia fu stuprata e brutalizzata due volte: a 13 anni da un uomo e poi dal sistema che l’ha costretta al silenzio, che non le ha consentito di denunciare”, aveva detto Rula Jebreal. La giornalista palestinese è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In collegamento con lo studio di Canale 5, Rula Jebreal ha confessato di essersi vergognata per molti anni della madre: “In Medio Oriente c’è proprio lo stigma dello stupro che viene considerato un disonore ed è anche per questo che si impone alle donne il silenzio”. In quell’occasione ha ribadito che la madre Zakia si è suicidata per aver subito una doppia ingiustizia: dallo stupratore, il suo patrigno, e dalla società che non le ha creduto. La giornalista Rula Jebreal ha da poco pubblicato il suo nuovo libro “Il cambiamento che meritiamo” in cui ha ripercorso la sua difficile storia.

